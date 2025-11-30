본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

미역 양식장 '붕괴 직전'…16만 줄 폐사 '대응 전무'

호남취재본부 이준경기자

입력2025.11.30 10:24

시계아이콘01분 46초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

이상 고수온 추정 속 56% 피해 발생
"전문 경보체계 사라져 속수무책" 지적

전남 완도·고흥 일대 미역 양식장이 대규모 고사 피해로 붕괴 직전에 몰렸다. 고수온으로 추정되는 이상 해양환경이 장기간 이어지면서 종자 단계의 미역이 줄줄이 폐사했지만, 지자체의 사전 대응은 사실상 전무했다는 현장 비판이 거세지고 있다.


30일 지역 어민들의 집계에 따르면 이 일대에서 양식 중인 미역 29만여 줄 가운데 56%에 달하는 16만5,000여 줄이 피해를 본 것으로 나타났다. 피해는 완도군 노화·금일·청산·금당 지역과 고흥군 금산면에 집중됐다.


미역 양식장 '붕괴 직전'…16만 줄 폐사 '대응 전무' 전남 완도·고흥 일대 미역 양식장이 대규모 고사 피해로 붕괴 직전에 몰렸다. 완도군 제공
AD

한 양식 어민은 "지난해 고사율이 20% 수준이었는데 올해는 절반 이상이 죽었다"며 "일부 어장은 90% 넘게 폐사해 사실상 포기해야 할 지경"이라고 토로했다.


수온 이상 추정되지만…정확한 원인은 미궁

현장에서는 원인을 이상 고수온으로 추정하고 있다. 미역 종자를 밧줄에 이식하는 10월 초 적정 수온은 22도 내외인데, 올해는 수온이 좀처럼 떨어지지 않아 어린 미역이 정상적으로 활착하지 못했을 것이라는 분석이다.


미역은 찬물에서 자라는 한류성 해조류다. 가을철에도 높은 수온이 지속됐을 경우 종자 단계에서 생육이 멈추거나 줄기째 떨어지는 피해가 발생할 수 있다.


관련 연구자료를 보면 한국 주변 해역의 표층 수온은 지난 50년간 1.23℃ 상승했는데, 이는 같은 기간 전 세계 평균 상승 폭(0.48℃)의 2.6배다. 이미 기후 이상으로 인한 국내 양식 피해액이 600억 원을 넘었다는 보고도 있다.


하지만 정확한 원인 규명을 위한 전문적인 조사는 아직 이뤄지지 않고 있다. 어민들은 현장의 수온 변화와 생육 위험을 사전에 분석해야 할 전문 대응 체계가 사실상 사라졌다고 목소리를 높인다.


"전문 경보체계 사라지면서 속수무책"

금일면의 한 양식장 운영자는 "과거에는 국립수산과학원 연구진이 바다 상태를 정기적으로 점검하고 대응 지침을 제시했다"며 "업무가 지자체로 넘어간 뒤엔 전문성도, 사전 경보도 없었다"고 비판했다.


그는 "이상 기후 자체는 막을 수 없더라도, 조기 경보와 관리지침만 있었어도 피해 규모는 크게 줄었을 것"이라고 했다.


어민들은 수온 변화에 대한 모니터링과 사전 경보가 있었다면 종자 이식 시기를 조정하거나 다른 대응책을 마련할 수 있었을 것이라고 입을 모은다. 하지만 전문 인력과 체계적인 관측 시스템이 부재한 상황에서 속수무책으로 피해를 당했다는 것이다.


"지역 수산업 기반 자체가 흔들린다"

신의준 전남도의원(더불어민주당·완도2)은 최근 피해 현황 보고를 받고 전남도의 즉각적인 전수조사를 요구했다


신 의원은 "이 정도 규모의 고사는 전례를 찾기 어렵다"며 "정밀한 원인 규명과 복구 대책 없이 방치될 경우 지역 수산업 전체가 흔들릴 수 있다"고 경고했다. 그는 "완도지역 가공용 미역 어가들을 조사한 결과, 피해율이 30~80%에 달해 단순한 어장 문제가 아닌 지역 산업 기반 위기라고 판단했다"며 "도 차원의 긴급 실태조사와 함께 전문가 투입을 통한 정확한 원인 규명이 시급하다"고 강조했다.


가격 폭등·장기 피해 우려…"내년도 암담"

생산량이 급감하면서 미역 가격 상승은 사실상 불가피하다는 전망이 나온다. 다시마 등 다른 해조류 역시 해양환경 변화로 피해를 보고 있어 수산물 전반의 물가 압박이 우려된다.


특히 완도 어민들의 고통은 더욱 깊다. "올해 한 해 바다 양식을 완전히 망친데다, 내년 종자 확보도 불투명해 피해가 장기화될 것"이라는 하소연이 이어진다.


한 어민은 "정확한 원인도 모른 채 다시 양식을 시작해야 하는데, 같은 피해가 반복될까 두렵다"며 "전문가들이 나서서 원인을 밝히고 대책을 세워주지 않으면 미역 양식을 계속할 수 있을지 모르겠다"고 말했다.


어민들은 정부와 지자체에 실질적인 재정 지원과 함께 정확한 원인 규명, 장기 해양환경 대응 체계 마련을 촉구하고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

해양환경 변화가 가속화하는 가운데, 전문적인 모니터링부터 사전 경보 시스템 구축, 그리고 무엇보다 정확한 원인 규명을 통한 재발 방지 대책 마련이 시급한 과제로 떠오르고 있다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2807:35
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2807:35
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력 업계의 관심은

  • 25.11.2706:30
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기