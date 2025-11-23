본문 바로가기
끝나지 않은 케네디家 비극…이번엔 외손녀 혈액암 진단

김현정기자

입력2025.11.23 17:42

희귀 돌연변이 동반 급성 골수성 백혈병
케네디 전 대통령 딸 캐롤라인의 둘째 자녀

존 F. 케네디 전 미국 대통령의 외손녀 타티아나 슐로스버그(35)가 혈액암에 걸려 여생이 1년 미만이라는 진단을 받았다.


22일(현지시간) CNN 등에 따르면 이날 슐로스버그는 미국 시사 주간지 '더 뉴요커'에 기고한 수필에서 지난해 희귀한 돌연변이를 동반한 급성 골수성 백혈병(AML) 진단을 받았다고 밝혔다. 이 유전적 이상은 AML 사례의 2% 미만에서만 발견된다고 CNN은 전했다.

끝나지 않은 케네디家 비극…이번엔 외손녀 혈액암 진단 존 F.케네디 미국 전 대통령의 외손녀 타티아나 슐로스버그. AP연합뉴스.
슐로스버그는 케네디 전 대통령의 딸 캐럴라인 케네디 슐로스버그의 삼 남매 중 둘째다. 환경 전문 저널리스트인 그는 작년 5월 둘째를 출산한 직후 암에 걸린 사실을 알게 됐다. 의료진은 슐로스버그에게 "정상적인 백혈구 수치는 마이크로리터당 약 4000~1만1000세포인데 당신의 수치는 마이크로리터당 13만1000세포"라고 말했다. 이후 슐로스버그는 특정 혈액암에 대한 면역 요법 임상 시험에 참여하고 화학 요법과 골수 치료를 받는 등 힘든 기간을 보냈지만, 끝내 주치의에게 "앞으로 1년 더 살 수 있을지 모른다"는 충격적인 말을 들었다.


슐로스버그는 "부모님과 형제자매는 내 아이들을 돌보며 거의 매일 병실에 함께 있어줬다"면서 "그런데도 나는 매일 그들이 고통받는 것을 느낀다"고 했다. 그러면서 "케네디가의 비극적 역사에 새로운 한 장을 추가하게 돼 유감스러운 마음"이라고 덧붙였다.


케네디가는 미국의 대표적인 정치 명문가로 꼽히지만, 유독 가문 내에서 비극적인 사건이 자주 일어나 '케네디가의 저주'라는 오명을 얻기도 했다. 1963년 존 F. 케네디 전 대통령이 암살된 데 이어 5년 후인 1968년에는 그의 동생이자 법무부 장관을 지낸 로버트 F. 케네디도 총격으로 사망했다. 또 케네디 전 대통령의 아들 케네디 주니어는 1999년 경비행기 추락 사고로 부인과 함께 사망했다.


끝나지 않은 케네디家 비극…이번엔 외손녀 혈액암 진단 존 F. 케네디 전 미국 대통령의 외손자 잭 슐로스버그. AP연합뉴스

반면 타티아나의 남동생 잭 슐로스버그는 지난달 연방 하원의원에 도전한다고 공식적으로 밝히는 등 정치에 나섰다. 케네디 전 대통령 직계 손자녀가 선출직에 출마하는 것은 처음이다. 그는 인스타그램에 올린 영상에서 "지금 나라는 전방위 위기가 일어나고 있고 전환점에 서 있다"며 "위험한 한 사람이 시민의 권리를 박탈하고 비판자들의 목소리를 짓누르고 있다"며 도널드 트럼프 대통령을 저격했다.




김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

