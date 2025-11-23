본문 바로가기
미화원 괴롭힌 양양군 공무원…강훈식 비서실장 "감사 착수, 엄정 조치"

송승섭기자

입력2025.11.23 16:36

강훈식 대통령실 비서실장이 23일 강원도 양양군에서 불거진 환경미화원 괴롭힘 사태에 대해 감사와 이에 따른 엄정 조치를 지시했다.


대통령실 대변인은 이날 언론 공지를 통해 해당 사태에 대해 "강 비서실장은 행정안전부와 고용노동부, 경찰 등 관계부처와 협의해 해당 공무원에 대해 각각 지방공무원법, 근로기준법 위반 여부와 폭행, 협박, 강요 등 범죄행위에 대해 감사·조사 및 수사를 신속히 착수해 엄정하게 조치할 것을 지시했다"고 알렸다.


이와 함께 강 실장은 해당 공무원에 대한 지도·감독 책임이 있는 관리자 및 상급자의 관리·감독 실태 역시 철저히 감사하거나 조사해 그 결과에 따라 조치하도록 지시했다고 대통령실은 전했다.


대통령실은 "이와 같은 행위가 사실이라면 공직자의 기본자세와 품위를 심각하게 훼손함은 물론이고 결코 있어서는 안 될 범죄행위"라고 지적하기도 했다.


최근 강원도 양양군에서는 소속 7급 공무원이 환경미화원들에게 지속적인 괴롭힘과 폭행, 욕설, 협박, 주식매매 강요 등 부적절한 행위를 했다는 의혹이 제기된 바 있다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

