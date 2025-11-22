본문 바로가기
KMI, 인도-태평양 지역 협력전략 모색… 전문가 세미나 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.22 13:45

경제·안보·기후·기술 환경 변화 진단

“한국, 중견국형 협력 설계자 역할해야”

한국해양수산개발원(KMI)은 지난 20일 서울 더플라자호텔에서 '인도-태평양 지역의 도전과 과제 및 향후 협력방안'을 주제로 전문가 세미나를 개최했다.

이 세미나는 인도-태평양을 둘러싼 경제, 안보, 기술, 기후환경 등 전략 환경 변화를 종합적으로 진단하고, 변화하는 국제 질서 속에서 한국의 지속가능한 협력 방향을 논의하기 위해 마련됐다.


행사 개회사에서 한국해양수산개발원 조정희 원장은 "인도-태평양 지역은 전 세계 인구의 약 65%, 글로벌 GDP의 60% 이상이 집중된 글로벌 핵심축이자 해상물동량의 절반이 오가는 국제 물류의 중심지"라며 "해상교통로와 공급망 경쟁의 요충지이면서 동시에 해수면 상승과 북극 해빙 등 기후위기 현상이 두드러지는 지정학·지경학적 과제의 현장"이라고 강조했다.


이어진 첫 번째 세션에서는 △지역 협력 평가 △미래 전망 △전략적 외교·경제 대응에 대한 전문가 발표가 진행됐다.


국립외교원 조원득 아세안인도연구센터장은 급변하는 안보 환경 속에서 "다자·소다자 네트워크 기반의 책임 있는 협력 확대"가 필요하다고 강조했다.


반길주 국립외교원 지정학연구센터장은 "신냉전 구도가 강화되는 가운데 해양을 글로벌 공공재로 바라보는 다층적 외교·안보 전략"을 주문했다.


임해용 성신여대 교수는 경제안보와 공급망 재편 속에서 한국의 대응과 협력 방향 재설정이 필요하다고 제언했다.


두 번째 세션에서는 지정학적 환경 변화에 대응한 분야별 해양협력 과제가 논의됐다.


해양경찰청 이선미 계장은 북태평양 공해상의 IUU(불법·비보고·비규제) 어업 대응 사례를 공유하며 한·미·일과 아세안 연안국과의 협력 필요성을 강조했다.


KMI 김민수 북극항로지원단장은 북극항로 개척이 새로운 해양 전략 공간을 제공했다며 안보, 산업, 지속가능 개발 의제를 결합한 해양전략 수립을 제안했다.


박수진 KMI 독도·해양규범연구실장은 해수면 상승, 해양오염 등 주요 해양현안을 언급하며 과학·기술·재원을 연계한 패키지형 협력 모델의 필요성을 강조했다.


세 번째 세션에서는 김흥종 전 대외경제정책연구원장이 좌장을 맡아 학계·정부·연구기관 전문가들이 참여한 라운드테이블이 진행됐다. 토론자들은 인도-태평양의 구조적 특성과 위기요인을 분석하며 한국의 위상을 '중견국형 협력 설계자'로 정립해야 한다는 데 의견을 모았다.


특히 △해양안보 △재난 대응 △공급망·에너지·핵심광물 △디지털·AI △기후·환경 분야에서 실천 가능한 협력 의제 발굴과 지속 추진이 필요하다는 공감대가 형성됐다.


행사를 마무리하며 조정희 원장은 "공급망 재편, 에너지 전략 변화, BBNJ 협정 등 해양법 질서의 변화는 단일 국가나 단일 분야 접근으로 대응하기 어렵다"며 "KMI는 국익 중심 실용외교와 글로벌 해양강국 전략 실현을 위해 연구와 협력을 강화하겠다"고 말했다.


이번 세미나는 세계 경제와 공급망의 축으로 떠오른 인도-태평양 지역의 전략 환경 변화를 분석하고, 해양·안보·기술·기후 분야를 아우르는 다층적 글로벌 협력 방향을 제시했다는 점에서 의미가 크다는 평가다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

