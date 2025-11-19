"AI 혁신 허브 구축하자"…韓-UAE, 비즈니스 테이블서 협력 약속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

혁신, 공동번영 주제로 모여

양국 대표 기업인 총출동

첨단산업, 인프라, 방산 등 논의

대한무역투자진흥공사(코트라), 한국경제인협회가 아랍에미리트(UAE) 대외무역부 및 아부다비 상공회의소와 함께 첨단산업, 에너지, 방산 등 분야에서 비즈니스 협력을 약속했다.

코트라, 한경협은 UAE 대외무역부 및 아부다비 상공회의소와 함께 19일 오전 10시(현지시간) UAE 아부다비 소재 에미레이트 팰리스 호텔에서 ‘미래 파트너십: 혁신, 지속가능, 공동번영’을 주제로 한-UAE 비즈니스 라운드테이블을 개최했다.

이재명 대통령의 UAE 국빈 방문 기간 중 열린 이번 라운드테이블에는 양국 경제인과 정부 인사 50여 명이 참석했다.

한국 측에서는 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장을 비롯해 유영상 SK수펙스추구위원회 인공지능(AI)위원장, 조주완 LG전자 최고경영자(CEO), 조석 HD현대 부회장, 정연인 두산에너빌리티 부회장, 허용수 GS에너지 사장, 김동철 한국전력공사 사장, 최수연 네이버 대표, 신익현 LIG 넥스원 사장 등 그간 UAE와의 활발한 협력을 해온 한국 경제 대표 산업의 기업과 기업인들이 총출동했다.

UAE 측에서는 칼리드 빈 모하메드 알 나흐얀 아부다비 왕세자, 국부펀드 무바달라(Mubdala)의 칼둔 알 무바라크 최고경영자, 타니 빈 아흐메드 알 제유디 대외무역부 장관 등이 함께했다.

이재용 삼성전자 회장, 류진 한국경제인협회 회장, 정의선 현대차 그룹 회장이 아부다비 에미레이트 팰리스 호텔에서 열린 '한-UAE 비즈니스 라운드테이블'에 참석해 환담을 나누고 있다. 한경협.

이번 라운드테이블에서는 ▲첨단산업 ▲인프라·에너지·방산 ▲문화 등 세 가지 분야로 나눠 한-UAE 양국 협력을 논의했다. 우리 기업이 UAE 인프라 건설에 참여한 이래 협력을 지속해온 한국과 UAE 양국은 첨단산업을 비롯한 분야에서 미래 파트너십을 모색했다.

개회사에서 류진 회장은 “한국과 UAE는 불모지에서 기적을 만들어낸 국가라는 공통 경험을 갖고 있다”며 양국 협력의 저력을 강조했다. 그는 “한국의 기술력과 UAE의 혁신 역량이 결합되며 양국은 에너지·인프라·방산 분야에서 가장 신뢰하는 파트너가 됐다”고 평가하고, 특히 AI 분야를 미래 혁신 협력의 중심축으로 제시했다.

이어 “UAE는 2030년대 글로벌 AI 리더를 목표로 하고, 한국은 AI 반도체·실용화 기술에서 세계적 경쟁력을 갖춘 만큼 양국이 함께 세계적 AI 혁신 허브를 구축할 수 있다”고 말했다.

첨단산업 분야에서는 삼성, 현대차, LG전자, SK, 네이버 등이 참여해 UAE와 함께 AI 중심의 미래 혁신 허브 구축 의지를 밝혔다. UAE 측에서도 무바달라(국부펀드), 프리사이트(Presight), 허브71(Hub71), 내셔널펄스그룹(National Pulse Group) 등 핵심 기관과 기업이 참여해 데이터·AI·스마트시티 등 미래 기술 협력 가능성을 논의했다.

방산·에너지·인프라 분야에서는 GS에너지가 청정수소·저탄소 암모니아 등 에너지 전환 사업 협력 방향을 제시했으며, 한국전력은 아부다비 국영원자력공사(ENEC)와 함께 성공적으로 완수한 바라카 원전 협력을 기반으로 가스복합·HVDC(초고압직류송전)·ESS(에너지저장장치) 등 차세대 전력 분야에서 협력을 확대할 의지를 밝혔다. UAE 측에서도 아부다비 국영석유공사(ADNOC), UAE국방산업지주회사(EDGE), 국방경제위원회(타와준위원회) 등 방산 핵심 기관이 참여해 방산·안보 기술 협력 가능성을 논의했다.

문화·소프트파워 분야에서는 CJ가 2016년 아부다비서 열린 첫 중동 KCON 사례를 비롯 K-콘텐츠 글로벌 확장을 소개하고, 향후 콘텐츠는 물론 K-푸드 및 뷰티제품 유통 등 UAE와의 협력에 대한 단계적 확장 전략을 발표했다. 삼양식품은 UAE 내 K-푸드 수요 증가에 따라 현지 맞춤형 제품 개발, 체험형 콘텐츠 확대, 할랄 인증 공급망 구축 계획을 발표했다.





한편 코트라는 20일 UAE 아부다비 그랜드 하얏트 호텔에서 '한-UAE 경제협력 플라자'를 라운드테이블의 부대행사로 개최한다. 이번 행사에는 AI, 에너지 분야 한국기업 23개사가 참가해 현지 발주처와 비즈니스 상담을 진행한다. 코트라는 이를 통해 라운드테이블로 무르익은 양국 간 협력 분위기를 실질적 성과로 구체화해 나갈 계획이다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

