청도군, 2025 경북도 자원봉사평가서 '우수상'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청도군(군수 김하수)은 19일 영천시 실내체육관에서 개최된 '2025 경상북도 자원봉사 대회'에서 경상북도 자원봉사 우수시군 평가에서 '우수상'을 수상하는 영광을 얻었다.

AD

평가는 자원봉사 역량 강화 도모를 위한 자원봉사 참여정도, 자원봉사 활성화 우수시책, 추진 실적 등 다양한 평가 지표에 따라 종합적으로 이뤄졌으며, 청도군은 이 평가에서 대상, 최우수, 우수 등 11번의 수상 경력이 있다.

홍봉옥 자원봉사센터장은 "올해도 많은 자원봉사자가 지역사회를 위해 함께해 준 덕분에 의미 있는 성과를 만들 수 있었으며 앞으로도 자원봉사자들이 자긍심을 느끼며 활동할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.





AD

김하수 청도군수는 "우수상 수상은 한 해 동안 보이지 않는 곳에서 늘 묵묵히 주어진 역할을 다한 자원봉사자들이 있었기에 가능했으며 앞으로도 자원봉사 활성화를 통해 행복한 청도군을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>