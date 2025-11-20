본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"선진국은 스테이블코인 활성화 중…韓도 빨리 관련법 마련해야"

이창환기자

입력2025.11.20 06:05

시계아이콘01분 17초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

JP모간·소시에테 등 자체 스테이블 코인 도입 잰걸음
한국은 아직 걸음마 단계
관련법 조속히 마련해야

"선진국은 스테이블코인 활성화 중…韓도 빨리 관련법 마련해야"
AD

미국과 유럽 등 선진국 금융기관이 스테이블코인 도입을 서두르고 있어 우리나라도 큰 흐름에서 뒤처지지 않기 위해 조속히 관련 법규를 마련하고 원화 스테이블코인을 도입할 필요가 있다는 주장이 나왔다.


20일 한국산업은행 미래전략연구소의 '금융권의 스테이블코인 추진 현황' 보고서에 따르면 미국과 유럽, 호주 등 주요 선진국 금융기관들은 수년 전부터 스테이블코인을 발행해 실제 거래에 활용하는 등 도입에 속도를 내고 있다.


스테이블코인은 달러 등 특정 자산과 1대1로 연동해 가치 안정성을 추구하는 가상자산이다. 테더(USDT)와 USD코인 등이 대표적이다.


미국의 JP모간은 2020년 달러 스테이블코인의 일종인 JPM코인을 도입해 기업 등 제한된 고객을 대상으로 연중무휴 실시간 결제에 사용하고 있다. 달러 예치금을 스테이블코인으로 디지털화해 거래 속도를 단축하고 24시간 즉시 결제를 지원하는 등 기존 은행의 업무 시간·장소 제한을 극복하는 데 활용 중이다.


프랑스의 소시에테제네랄도 2023년 유로화 스테이블코인인 EURCV를 공개해 그룹 내 금융기관을 중심으로 사용하다가, 점차 기업 고객 등으로 이용 대상을 확대하고 있다. 호주의 호주뉴질랜드은행(ANZ)도 2022년 호주달러와 연동된 스테이블코인을 도입해 탄소배출권 거래 등 기관 간 결제에 활용하고 있다. 일본의 미쓰비시와 미즈호은행 등 대형은행들도 엔화 스테이블코인에 대한 실증 테스트를 진행 중이다.


국가 차원에서도 스테이블코인의 안정성을 확보하기 위한 규제를 마련하고 있다. 미국은 지난 7월 스테이블코인 규제 법안인 '지니어스 액트'를 통과시켜 스테이블코인을 제도권에 편입했다. 유럽연합(EU)도 지난해 가상자산시장법(MiCA)을 시행해 스테이블코인의 발행 주체와 준비자산 요건을 규정했다.


이들 법안은 공통적으로 ▲스테이블코인의 가치를 유지하는 준비자산(담보)을 최소 1대1 이상으로 보유 ▲준비자산은 현금·예금 등 유동성이 높은 자산으로 구성 ▲결제용 발행인 만큼 이자 지급은 불가 등을 주요사항으로 규정했다.


보고서는 선진국 금융기관들이 스테이블코인을 통해 결제·송금 방식의 효율성을 높이는 동시에 관련 인프라를 도입하지 않으면 금융 생태계에서 배제될 수 있다는 우려가 커 발행 시점을 앞당기고 있다고 분석했다.


서대훈 한국산업은행 미래전략연구소 연구원은 "소비자가 한번 익숙해지면 다른 시스템을 사용하지 않으려는 락인(lock-in) 효과를 고려해 해외 금융기관들이 스테이블코인 도입을 서두르고 있다"고 설명했다.


해외 주요 금융기관의 빠른 도입 속도와 달리 국내에서는 아직 관련 법규 제정도 이뤄지지 않아 뒤처질 수 있다는 우려가 크다. 국내에서는 국민은행·신한은행·우리은행·농협은행 등 주요 6개 은행과 금융결제원이 스테이블코인 공동 발행을 위한 컨소시엄을 구성해 검토하는 등 은행 중심의 발행 논의가 초기 단계에서 진행되고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

서 연구원은 "원화 스테이블코인은 단기적으로 기관 간 지급결제 등에서 사용되고, 소규모 발행을 통한 실증 테스트가 이뤄질 것으로 보여 수요가 제한적일 것"이라며 "본격적인 도입을 위해서는 해외 사례처럼 관련 법규의 조속한 제정이 필요하다"고 강조했다.




이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기