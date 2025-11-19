본문 바로가기
코트라-중미경제통합은행, 중미 프로젝트 수주 협력

김형민기자

입력2025.11.19 11:39

기후변화·DX 등 전략 프로젝트 협력 MOU

대한무역투자진흥공사(코트라)는 19일 서울 영등포구 중미경제통합은행(CABEI) 서울사무소에서 CAEBI와 업무협약(MOU)을 맺고 우리 기업의 중앙아메리 프로젝트 참여를 함께 지원하기로 했다.


코트라-중미경제통합은행, 중미 프로젝트 수주 협력 11월19일 서울 중미경제통합은행(CABEI) 한국 사무소에서 열린 ‘코트라-중미경제통합은행 업무협약(MOU) 체결식’에서 김명희 코트라 부사장 겸 산업혁신성장본부장(오른쪽)과 히셀라 산체스 중미경제통합은행(CABEI) 총재(왼쪽)가 업무협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 코트라
CABEI는 1960년 설립된 다자개발은행이다. 15개 회원국을 보유하고 있다. 중앙아메리카 지역 경제 통합 및 개발 촉진을 위해 활동한다. 우리나라는 2019년 CABEI의 역외회원국으로 가입해 지분 9%를 현재 보유하고 있다.


이번 MOU에 따라 양 기관은 CABEI 프로젝트에 대한 우리 기업의 참여 촉진을 위해 앞으로 협력할 예정이다. 특히 코트라 네트워크를 활용해 탈탄소화, 수자원 관리, 폐기물 처리 등 분야의 우리 기업 발굴을 위해 힘을 모은다. 기후변화 대응, 지속 가능 인프라 구축, 디지털 전환(DX) 분야 투자를 위한 정보 공유와 조달 기회 확대를 위해서도 서로를 돕고 공동 세미나 및 홍보 행사를 위해서도 협력한다.


코트라는 오는 25∼26일 열리는 '다자개발은행(MDB) 프로젝트 플라자'에 CABEI 인사를 연사로 초청하고 CABEI와 국내 기업 간 상담회도 진행할 예정이라고 설명했다.


코트라는 중앙아메리카 국가들이 노후 인프라를 개선·확충하기 위한 대규모 투자 수요가 상존해 인프라 개발, 재생에너지, 제조 플랜트 프로젝트 분야의 시장이 커지고 있다고 설명했다. 중앙아메리카 국가들은 CABEI를 비롯해 세계은행(WB), 미주개발은행(IDB) 등 MDB로부터 지원받는 프로젝트도 다수다.


코트라 관계자는 "우리 기업들은 MDB 자금 지원과 현지 협력 관계를 활용해 중미 지역 핵심 인프라 프로젝트 등 다양한 분야에 참여할 수 있다"며 "한국 기업의 활발한 참여를 위해 후속 사업을 이어가겠다"고 했다.




김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
