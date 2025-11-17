조인철 국회의원, 시민 곁으로 한발짝…소통 행보 눈길

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주 서구 e편한세상 아파트서 '이동국회'

"현장서 답 찾는 의정활동 이어가겠다"

더불어민주당 조인철(서구갑)국회의원은 지난 15일 광주 서구 광천동 소재 e편한세상 아파트에서 '이동국회' 현장 소통 행사를 갖고, 지역 주민들과 다양한 현안들에 대해 의견을 교류했다. 조인철 국회의원실 제공

더불어민주당 조인철(서구 갑) 국회의원은 지난 15일 광주 서구 광천동 소재 e편한세상 아파트에서 '이동 국회' 현장 소통 행사를 가졌다.

'이동 국회'는 국회의원이 직접 아파트 단지를 찾아 주민들의 생활 불편과 지역 현안을 청취하고, 해결 방안을 함께 모색하는 현장 중심 소통 프로그램이다.

이날 행사엔 약 40여 명의 주민이 참석해 공동주택 관리 문제, 생활 인프라 개선, 교통·안전 대책 등 다양한 의견을 조 의원에게 전달했다.

조 의원은 주민 한 명 한 명의 목소리에 귀 기울이며 실질적 대책 마련을 위한 후속 검토를 약속했다.

조 의원은 "지역 문제는 현장에서 듣는 목소리가 가장 정확하다"며 "앞으로도 주민과 호흡하고, 주민과 소통하면서 민생을 세심하게 챙기겠다. 모든 의정활동의 중심에 항상 주민을 두겠다"고 말했다.

또 생활 현장을 수시로 방문해 주민들의 의견을 반영하는 '찾아가는 의정활동'을 지속해서 확대하겠다는 뜻도 밝혔다.





한편, 다음 이동 국회는 내달 20일 내방센트럴파크 아파트에서 개최될 예정이다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

