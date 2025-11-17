충남개발공사, 신재생 선도 성과로 한국에너지대상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기후에너지환경부 장관표창 영예…'리브투게더' 제로에너지 공공주택 전국 모범

에너지 자립률 65%·ESS 도입·RE100 그린산단 구축, 탄소중립 경영 두각



충남 개발공사가 공공부문 신재생에너지 전환을 선도한 성과를 인정받아 '2025 한국에너지대상'에서 기후에너지환경부 장관표창을 수상했다.

특히 제로에너지 공공주택 '충남형 리브투게더'의 최대 65% 에너지 자립률이 전국 탄소중립 주거 모델로 높은 평가를 받았다.

충남개발공사는 신재생에너지 보급 확대와 지역사회 탄소중립 실현에 기여한 공로로 17일 서울시 더플라자호텔에서 한국에너지공단 주관으로 열린 '2025 한국에너지대상'에서 기후에너지환경부 장관표창을 수상했다고 밝혔다.

'한국에너지대상'은 기후에너지환경부와 한국에너지공단이 주최하는 국내 대표 에너지 분야 정부포상으로, 에너지 효율 향상과 재생에너지 보급 확대에 기여한 기관·기업·단체에 수여된다.

충청남도개발공사는 ▲공공주택 내 태양광·지열 등 신재생에너지 설비 확대 적용 ▲건설현장의 ESS(에너지저장장치) 시스템 도입 ▲유휴부지를 활용한 재생에너지 생산 ▲RE100 대응을 위한 그린산단 협약 체계 구축 등 다양한 분야에서 에너지 전환 정책을 선도해왔다.

특히 충남도의 주거정책으로 추진 중인 '충남형 리브투게더'는 지열과 태양광 설비를 기반으로 최대 65%의 에너지 자립률을 실현한 제로에너지 공공주택으로, 공공주택 부문 탄소중립 구현의 대표 성공사례로 평가받고 있다.





김병근 사장은 "이번 수상은 공사가 꾸준히 추진해 온 탄소저감·신재생에너지 경영 활동의 결실"이라며 "앞으로도 친환경 주거단지 조성과 저탄소 녹색도시 실현을 통해 지역사회 에너지 전환을 선도하겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

