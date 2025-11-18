본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

입사 7년만에 전무님 승진…식품업계, 오너3세 전진배치

임혜선기자

입력2025.11.18 17:10

수정2025.11.18 17:38

시계아이콘02분 22초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

삼양·SPC 등 식품사, 2026 인사서 오너 3세 전진 배치
불닭 글로벌 성장·파리바게뜨 해외 확장 등 3세 성과 승진
전병우·허진수·허희수 등 30~40대 경영 전면 등장

국내 주요 식품기업이 올해 연말 정기 임원인사 통해 오너 3세를 승진시켜 경영 전면에 배치했다. 해외 시장에서 K-푸드가 인기를 끌고 있는 만큼 세대교체를 통해 '젊은 피'를 앞세워 글로벌 공략을 강화한다는 복안이다.


18일 식품업계를 종합하면 올해 인사의 핵심 키워드는 '전면 등판'이다. 삼양라운드스퀘어는 오너 3세인 전병우 삼양식품 최고운영책임자(COO·상무)를 전무로 승진시키며 경영 전면에 세웠다.


입사 7년만에 전무님 승진…식품업계, 오너3세 전진배치
AD

1994년생인 전 전무는 김정수 삼양식품 부회장의 장남이자 고(故) 전중윤 명예회장의 장손으로, 젊은세대 임원 중에서도 빠르게 경영 보폭을 넓혀온 인물이다. 2019년 콜롬비아대 철학과 졸업 후 삼양식품 해외사업본부 부장으로 입사했고, 이듬해 이사 승진해 2023년 상무 승진을 거치며 해외전략·경영관리·전략기획·신사업 등 주요 사업군을 넓게 경험했다.


삼양식품 관계자는 "전 전무는 불닭 글로벌 프로젝트와 해외사업 확장을 총괄하며 매출 성장의 큰 축을 담당했다"며 "특히 중국 자싱공장 설립을 직접 챙기며 글로벌 생산 인프라 구축의 기반을 마련했다"고 전했다. 불닭은 미국·동남아·유럽 등지에서 젊은 소비층을 중심으로 폭넓은 인기를 얻으며 삼양식품 사상 최대 실적을 견인하고 있다.


SPC그룹도 올해 정기 인사에서 오너 3세를 핵심에 전면 배치했다. 지난달 발표된 2026년 인사에서 허영인 회장의 장남 허진수 사장은 부회장으로, 차남 허희수 부사장은 사장으로 각각 승진했다. 그룹의 중장기 전략 축이 형제간 투톱 체제로 재정비된 셈이다.


허진수 부회장은 2022년 사장에 오른 뒤 3년 만에 부회장으로 승진했다. 북미·동남아 등 글로벌 생산·물류 거점 확대를 직접 추진하며 해외사업 재편을 이끌어왔다. 파리바게뜨의 현지화 전략과 제빵 공장 효율화 등이 그의 성과로 꼽힌다.


허희수 사장은 미래성장동력 발굴과 브랜드 재정비에 집중해왔다. 신제품 기획, 디지털 전환 등 조직 내 구조 개선 작업을 주도하며 그룹 체질 개선 속도를 높였다는 평가를 받는다. 식품업계 관계자는 "SPC는 글로벌·가맹·브랜드 사업이 얽힌 회사여서 3세 간 역할 분리가 매우 중요하다"며 "이번 동반 승진은 경영 안정성과 책임경영을 강화하려는 의지를 담고 있다"고 분석했다.


입사 7년만에 전무님 승진…식품업계, 오너3세 전진배치 삼양식품 밀양공장 내부 외포장실. 삼양식품 제공.
작년 승진자들…식품업계 전반으로 번지는 '3세 경영'

세대교체 흐름은 지난해부터 본격화됐다. 올해도 단기간에 승진 대상에 오를 '스피드 승진형 3세'가 등장할지 업계의 이목이 쏠린다.


오리온은 지난해 12월 인사에서 담철곤 회장·이화경 부회장 부부의 장남 담서원 상무를 전무로 승진시켰다. 2021년 경영지원팀 수석부장으로 입사해 1년 5개월 만에 상무, 다시 2년 만에 전무로 오른 사례다. 담 전무는 사업 전략·신사업 발굴을 담당하며 그룹의 중장기 성장 로드맵을 조율하고 있다.


농심에서는 신동원 회장의 장남 신상열 미래사업실장이 지난해 말 전무로 승진했다. 1993년생인 신 전무는 2019년 사원 입사 후 2022년 상무까지 초고속 승진을 이어왔다. 미래 식품 기술·대체식품 개발 등을 연구하며 농심의 '넥스트 신라면' 전략을 주도하고 있다. 장녀인 신수정 상무도 지난해 상품마케팅실 상무로 승진했다. 주스 브랜드 '웰치'를 맡아 실적을 끌어올리면서 글로벌 식품기업과의 협업 확장에도 나서고 있다.


CJ그룹 역시 변화가 있었다. 이재현 회장의 장남 이선호 CJ제일제당 식품성장추진실장은 지난 8월 지주사로 복귀해 새로 신설되는 미래기획실을 이끌고 있다. 6년 만의 지주사 복귀로, 그룹 차원의 성장 전략을 총괄하는 역할을 맡게 됐다.


매일유업에서도 김정완 회장의 장남 김오영 상무가 지난해 4월 전무로 승진했다. 생산·물류 혁신을 중심으로 경영관리 기반을 다져왔으며, 친환경 패키징·유기농 제품군 확대 등 ESG 경영 강화에 주력하고 있다.


현장에서 시작하는 3세들'…수업 방식 달라졌다

올해 식품업계에서 주목되는 변화는 오너 3세의 실무형 경영수업 강화다. 예전처럼 입사 즉시 임원으로 직행하는 방식이 줄고, 실무 조직에서 경험을 쌓은 뒤 경영에 참여하는 '현장형 경영수업' 방식이 확산하고 있다.


오뚜기에서 함영준 회장의 장남 함윤식 부장은 마케팅실에서 소스·냉동 냉장 제품군을 담당하며 제품 전략·기획·유통 전반을 실무자와 함께 경험하고 있다. 신규 제품 콘셉트 도출, 소비자 빅데이터 분석, 채널 전략 등 현장 과정을 모두 거치며 경영 감각을 쌓는 중이다. 1991년생인 그는 2021년 사원으로 입사해 경영관리 차장을 거쳤다.


동원그룹의 김재철 명예회장 손자이자 김남정 회장의 장남 김동찬 사원도 현장형 수업을 택했다. 지난해 말 공개채용을 통해 동원산업에 입사해 해양수산사업부에서 신입사원으로 근무 중이다. 운항 운영과 글로벌 수산 공급망 관리 등 핵심 사업 구조를 직접 배우는 방식이다.


식품업계는 내수 시장의 성장 둔화, 해외 시장 확장 경쟁, 건강·친환경 트렌드 강화 등 다양한 과제에 직면해 있다. 여기에 젊은 세대 중심의 소비 트렌드는 변화 속도가 과거보다 훨씬 빠르다. 이러한 환경 속에서 식품 기업이 오너 3세를 전면에 내세우는 것은 '빠른 실행력'과 '디지털 감각'을 갖춘 젊은 리더십에 대한 기대감이 반영된 결과로 풀이된다.


지금 뜨는 뉴스

AD

서용구 숙명여대 교수는 "2026년 식품업계 인사는 단순한 세대교체가 아니라 향후 10년을 보는 체질 전환에 가깝다"며 "오너 3세의 경영 성과가 각 그룹의 글로벌 경쟁력을 좌우할 것"이라고 말했다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기