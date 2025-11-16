"수험생들 고생했어" 삼성, 오디세이 게임 체험존 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최신 게임, 최신 기술로 즐기는 공간

삼성전자가 '오디세이 게임 스테이션' 팝업 체험존을 서울·경기 지역에서 운영한다.

삼성전자는 다양한 혜택과 특별한 게이밍 체험을 제공하는 오디세이 게임 스테이션을 운영한다고 16일 밝혔다. 15일부터 23일까지 서울 파르나스몰에서, 29일부터 내달 7일까지 경기 스타필드 수원에서 삼성 오디세이 게이밍 모니터와 최신 갤럭시 스마트폰으로 게임을 체험할 수 있다.

삼성 오디세이 게이밍 모니터와 갤럭시 스마트폰으로 게임 플레이를 경험할 수 있는 '오디세이 게임 스테이션' 팝업 체험존이 관람객으로 붐비고 있다. 삼성전자

'오디세이 유기발광다이오드(OLED) G9' 체험존에선 일렉트로닉아츠(EA) 축구게임 'EA스포츠 FC26'을 '16 대 9' 대비 2배 커진 '32 대 9' 비율을 통해 보다 넓은 시야로 즐길 수 있다. '오디세이 OLED G8' 체험존에선 시뮬레이션 게임 '심즈 4', MMORPG '마비노기 모바일'을 빛 반사 없는 '글레어 프리'를 통해 화면에 조명이나 얼굴 비침 없이 플레이 할 수 있다. 또 높은 명암비의 '트루블랙' 기술로 어두운 화면에서도 선명한 화질로 게임 속 숨겨진 다양한 미션을 쉽게 플레이할 수 있다.

또 '오디세이 OLED G6' 체험존에선 슈팅 게임 블리자드 '오버워치2', 넥슨 '서든어택' 게임을 500Hz 초고주사율을 통해 끊김 없는 화면으로 매끄럽고 자연스럽게 몰입할 수 있다.

이 밖에도 '갤럭시 Z 폴드7' '갤럭시 S25 울트라' 체험존에선 현실에 가까운 조명과 반사, 그림자 효과를 구현하는 '레이 트레이싱(Ray tracing)' 기술과 3D 그래픽용 응용 프로그램인 '벌컨(Vulkan)'을 지원해 넥슨의 인기 모바일 게임 '카트라이더 러쉬플러스'를 즐길 수 있다.





특히 대학수학능력시험을 마친 수험생을 위한 다양한 이벤트도 마련했다. 수험표를 지참하면 기다림 없이 바로 체험이 가능한 수험생 전용 패스트트랙을 운영한다. 또 키링·스티커·무선 충전기 등을 제공하는 현장 럭키 드로우는 수험생에게 한번 더 기회를 제공하는 이벤트도 진행한다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

