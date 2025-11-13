장동혁 "'우리가 황교안'은 전략적 발언…당내 이견 도움 안돼"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

13일 비공개 의원총회서 발언

장동혁 국민의힘 대표가 검찰의 대장동 개발 비리 항소 포기 규탄대회에서 '우리가 황교안이다'라고 발언한 데 대해 "즉흥적 발언이 아니라 계획한 것"이란 취지로 설명한 것으로 전해졌다.

장 대표는 13일 국회에서 열린 비공개 의원총회에서 이 같은 취지로 발언한 것으로 알려졌다. 장 대표는 의원들에게 "'우리가 황교안' 발언에 대해 우려하는 것을 알고 있다. 그런데 그런 발언을 즉흥적으로 하지 않는다"며 "데이터와 상황을 보면서 전략적으로 하는 것"이라고 말한 것으로 전해졌다.

장동혁 국민의힘 대표가 13일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2025.11.13 김현민 기자

AD

또 장 대표는 윤석열 전 대통령 면회 때도 당내에서 비판이 제기된 것을 언급하며 "그때도 많은 걱정을 해 준 것으로 안다. 그렇지만 지금 와서 장기적으로 보면 지지율은 떨어지지 않았다"며 "그러니까 방송에 나가서 비판만 하지 말고 이런 점을 생각해달라"고 설명했다고 한다.

그러면서 "민주당은 항소 포기 같은 무도한 일을 벌이면서도 오히려 한목소리를 내는데, (우리가) 이런 것으로 공개적으로 이견을 표출하면 당에 도움이 되겠느냐"고 말했다고 의총 참석자들이 전했다.

최은석 국민의힘 원내수석대변인은 이날 의총 후 기자들과 만나 "장 대표가 그 부분을 말한 건 특검의 무도한 탄압과 수사가 국민 누구에게나 닥칠 수 있다는 취지에서 말한 것으로 봐줬으면 좋겠다"고 설명했다.





AD

최 수석대변인은 "지금 우리 국민 한 명 한 명, 국회의원 한 명 한 명도 무도한 특검 수사 대상이 될 수 있다는 차원에서 국민 전체적으로 이 문제의 심각성을 인식하고 특검의 무도한 수사에 맞서 싸우자는 취지로 한 말로, 다른 의미는 특별히 없다"고 부연했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>