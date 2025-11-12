청각장애 손님에 수어로 "맛있게 드세요" 인사…누리꾼 "돈쭐 내러가자"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

해당 카페 SNS에 올라온 영상 화제

점주 "마음 전하고 싶어 유튜브 보고 연습"

경기 안산시의 한 카페에서 청각장애인 손님에게 음료를 건네며 무릎을 꿇어 눈높이를 맞추고 수어로 응대한 점주의 모습이 공개돼 화제를 모으고 있다.

이디야커피는 10일 공식 사회관계망서비스(SNS)에 경기 안산의 한 매장 점주가 청각 장애인 손님에게 직접 수어로 응대하는 장면이 담긴 영상과 점주 인터뷰를 공개했다.

영상에는 청각 장애인 손님 2명이 앉아있는 테이블로 점주가 직접 음료를 가져다주는 모습이 담겼다. 점주는 음료를 전달하며 무릎을 굽혀 눈높이를 맞춘 뒤 수어로 "맛있게 드세요"라고 인사를 했다. 이에 손님들은 깜짝 놀라며 "수어를 잘하신다" "감사하다"고 화답하며 엄지를 들어 올렸다.

청각장애인 손님에게 수어로 인사를 건네고 있는 점주의 모습. 이디야커피 SNS 캡처

이 영상은 지난달 19일 해당 지점이 SNS 계정을 통해 올린 영상이다. 140만 회가 넘는 조회 수를 기록하며 온라인상에서 큰 화제를 모았다.

누리꾼들은 "눈물 날 정도로 감동 받았다" "수어 하시는 것도 멋지신데 자리 낮춰 응대하는 모습이 최고" "너무 따뜻한 영상" "준비된 배려는 품격 있는 따뜻함" "돈쭐 내러 가야겠다" 식으로 칭찬을 이어갔다.

이디야커피는 사연을 접하고 직접 감사 인사를 전하기 위해 해당 점주와 인터뷰를 진행했다. 점주는 "고객님께 '맛있게 드세요'를 마음으로 전달하고 싶어 유튜브를 보고 미리 연습했다"며 "홍보가 아닌 행복했던 순간을 남기고 싶은 기록용이었는데, 이렇게 많은 분이 보실 줄 몰랐다"며 놀라워했다.





해당 지점 SNS에는 이외에도 '배달 기사님께 무료 음료 제공' '퇴근할 땐 서로 안아주기' '손님에게 하트 날리기' 등 훈훈한 근무 일상을 담은 영상이 공개돼있다. 이디야커피 측은 "누군가에겐 단순한 손동작이, 누군가에게는 세상과 연결되는 따뜻한 대화일 수 있다는 점을 알려주신 점주님께 감사드린다"며 "감사의 마음을 담아 해당 지점에 본사 차원의 지원을 제공하겠다"고 밝혔다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

