"목 베겠다" 中외교관 막말…다카이치 발언 파장에 日 "강력 항의"

이성민기자

입력2025.11.10 17:33

대만 유사시 '집단자위권 행사' 언급에
中 총영사 "죽음의 길" "목 벨 것" 극언
日 정부 "외교관 자격 없다" 즉각 항의

일본 주재 중국 고위 외교관이 '대만 유사(有事·긴급 사태)' 시 일본이 집단자위권(무력)을 행사할 수 있다는 다카이치 사나에 일본 총리의 발언을 겨냥해 거친 표현을 쏟아냈다. 일본 정부가 즉각 불쾌감을 드러내며 항의하자 중국은 유감 표명 없이 '강 대 강'으로 맞서며 대만 문제를 둘러싼 중·일 간 신경전이 고조되는 양상이다.


10일 일본 산케이신문에 따르면 쉐젠(薛劍) 주오사카 중국 총영사는 전날 엑스(X·옛 트위터) 계정에 일본어로 올린 글에서 "'대만 유사(有事)는 일본 유사'는 일본의 일부 머리 나쁜 정치인이 선택하려는 죽음의 길"이라고 주장했다.


"목 베겠다" 中외교관 막말…다카이치 발언 파장에 日 "강력 항의" 시진핑 중국 국가주석(왼쪽)과 다카이치 사나에 일본 총리. 연합뉴스
그는 "일본 헌법은 차치하더라도 중일평화우호조약의 법적 의무를 위반하고 제2차 세계대전 승리의 성과 중 하나인 대만의 중국 복귀를 무시하는 것"이라며 "패전국으로서 이행해야 할 승복 의무를 저버리고 유엔 헌장의 옛 적국 조항을 완전히 망각한 매우 무모한 시도"라고 했다.


이어 "아무쪼록 최저한의 이성과 준법정신을 회복해 이성적으로 대만 문제를 생각하고 패전과 같은 민족적 궤멸을 당하는 일을 다시 겪지 않기를 바란다"고 덧붙였다.


쉐 총영사는 다카이치 총리가 지난 7일 중의원(하원)에서 일본 현직 총리로는 처음으로 대만 유사시는 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있는 '존립위기 사태'에 해당할 수 있다고 밝힌 것과 관련해 8일 '더러운 목을 벨 수밖에 없다'는 극단적 위협성 글을 올렸다가 지우기도 했다.


이에 대해 일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 이날 오전 기자회견에서 쉐 총영사가 올린 글에 대해 "중국의 재외 공관장으로서 매우 부적절하다"며 외무성과 주중 일본대사관이 중국 측에 강하게 항의하고 조속히 삭제할 것을 촉구했다고 했다. 다카이치 총리는 이날 중의원에서 입헌민주당 의원 질의에 해당 발언을 철회·취소할 생각이 없다고도 밝혔다.


중국 외교부는 쉐 총영사의 글이 '개인적 언급'이라고 선을 그으면서 오히려 일본을 강하게 비난했다. 인젠 중국 외교부 대변인은 이날 브리핑에서 "외교관의 개인적인 글이 겨냥한 것은 대만을 중국 영토에서 분열시키려는 망상과 대만해협 무력 개입을 고취하는 잘못되고 위험한 발언"이라며 "몇몇 일본 정객과 매체는 힘껏 이를 과장 선전하는데, 이는 이목을 현혹하고 초점을 옮기려는 것으로 무책임하다"고 다.


그는 다카이치 총리의 발언에 대해 "일본 정부가 지금까지 해온 정치적 약속에 심각하게 위배되는 것으로, 그 성질과 영향이 극도로 나쁘다"며 "중국은 이에 강한 불만과 단호한 반대를 표하고, 이미 일본에 엄정한 교섭(외교 경로를 통한 항의)과 강한 항의를 제출했다"고 말했다. 이어 "일본이 즉각 중국 내정 간섭을 중단하고 도발과 선 넘기를 멈추며 잘못된 길을 더 멀리 가지 않기를 촉구한다"고 덧붙였다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

