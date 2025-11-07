광주 서구 화정3동 '나만의 정원 콘테스트' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

골목정원 우수작 5점 선정

광주시 서구 화정3동은 BI(Brand Identity) 연계사업의 일환으로 개최한 '제1회 나만의 정원 콘테스트' 공모를 마치고, 이야기가 담긴 골목정원 우수작 5팀을 선정했다.

7일 화정3동에 따르면 이번 콘테스트는 2024년 주민총회에서 선정된 마을의제사업으로 주민들이 직접 자신의 주택 내 유휴공간을 활용해 조성한 생활정원을 대상으로 공모를 진행했다.

이는 단순히 환경개선을 넘어, 주민간 정원 공유 및 교류의 장을 마련하고 지속가능한 생활 속 홈가드닝 문화 확산에 기여하고자 추진됐다.

선정된 우수작들은 소규모 항아리 정원부터, 다채로운 꽃밭까지 주민들의 삶의 이야기가 담긴 정원들을 선보였다. 특히 최우수상을 받은 '브니엘 가든'은 단순한 주거 공간을 넘어 가족이 함께 소통하고 추억을 쌓기 위해 조성된 유럽풍 정원으로, 사계절 푸른 경관과 계절마다 피어나는 꽃들로 심사에서 가장 높은 평가를 받았다.

이처럼 개인 주택의 사적 공간을 아름답게 가꾸는 주민들의 자발적인 참여는 마을을 아름답게 가꾸는 모범 사례가 될 것으로 기대한다.

화정3동 관계자는 "선정된 우수 정원들은 마을 지도에 표시돼 주민들과 방문객들에게 공개되며, 지속적으로 관리할 수 있도록 원예 교육 등 지원사업을 추진하겠다"고 말했다.





이어 "이번 콘테스트를 정례화해 화정3동을 단순한 주거 공간을 넘어 역사와 문화, 그리고 홈가드닝 생활이 어우러진 공동체 공간이 될 수 있도록 만들어 나겠다"고 덧붙였다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

