트럼프 '韓 핵잠 승인'에 대통령실 "美와 긴밀하게 협조" [경주APEC]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"대한민국 방어, 우리 군의 주도적 역할 확대에 기여할 것"

트럼프, SNS에 "한미 군사동맹 어느 때보다 강력"

대통령실이 30일 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵추진잠수함 건조 요청을 승인한 것에 환영하는 입장을 밝혔다. 트럼프 대통령은 전날(29일) 한미 정상회담에서 이 대통령이 핵추진잠수함 건조를 허용해 달라는 요청을 받고, 이날 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 "한미 군사동맹은 어느 때보다 강력하다"면서 승인 의사를 표했다.

연합뉴스

AD

김남준 대통령실 대변인은 이날 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열리는 경주에 마련된 프레스센터에서 브리핑을 열고 이같이 전했다.

그러면서 김 대변인은 "이번 회담에서 미국은 한국의 핵추진잠수함 건조 필요성에 적극적인 지지를 표했다"면서 "트럼프 대통령의 결정은 대한민국 방어에 있어 우리 군의 주도적 역할을 확대하는 데 크게 기여할 것"이라고 말했다. 이어 "앞으로 사안을 추진하는 과정에서 미국과 긴밀하게 협조하겠다"고 부연했다.

이 대통령의 핵추진잠수함 건조 발언은 전날 한미 정상회담에서 나왔다. 이 대통령은 정상회담 모두 발언을 통해 "전에 충분히 자세한 설명을 드리지 못해 오해가 있으신 것 같다"면서 운을 뗀 이후 "우리가 핵무기를 적재한 잠수함을 만들겠다는 것이 아니다. 핵추진 잠수함의 연료를 공급받을 수 있도록 결단을 해달라"고 말했다.





AD

이 대통령의 이런 언급과 김 대변인은 "지난 워싱턴 정상회담 당시 이 주제를 논의한 바 있다"면서 "당시 충분히 설명할 시간이 부족했다는 뜻이며 이견이 있었던 것은 아니다"라고 설명했다.





경주=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>