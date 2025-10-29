이 대통령 "트럼프의 김정은 면담 요청, 자체만으로 한반도 평화 온기"[경주APEC]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령, 29일 한미 확대 오찬회담

"김정은 만남 불발됐지만, 평화 단초될 것"

이재명 대통령이 29일 한미 정상회담이 열리는 경북 경주박물관에 도착한 도널드 트럼프 미국 대통령을 맞이하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 29일 도널드 트럼프 미국 대통령을 만나 "(김정은 북한 국무위원장에게) 면담과 회담을 요청하고 언제든지 받아들일 수 있다고 말씀하신 것은 그 자체만으로 한반도에 상당한 평화의 온기를 만들어내는 것"이라고 말했다.

이 대통령은 국립경주박물관에서 열린 트럼프 미국 대통령과의 확대 오찬 회담에서 "트럼프 대통령께서 가지신 그 큰 역량으로 전 세계, 한반도에 평화를 만들어주시면 제가 여건을 조정하는 페이스메이커로서의 역할을 충실하게 하겠다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "김정은 위원장이 (트럼프) 대통령님의 진정한 뜻을 잘 수용 못 하고, 이해를 못 한 상태라서 불발되긴 했다"면서도 "이것도 하나의 씨앗이 돼서 한반도의 거대한 평화의 물결을 만드는 단초가 될 것이라 생각한다"고 평가했다.

그러면서 "우리로서는 큰 기대를 가지고 트럼프 대통령님의 활동을 지켜보겠다"고 얘기했다.

또 이 대통령은 "정말로 놀라운 것은 트럼프 대통령께서 취임한 지 9개월이 됐는데 지금까지 전 세계 8곳의 분쟁지역에 평화를 가져왔다"며 "정말 피스메이커로서의 역할을 잘하고 계신다"고 추켜세웠다.





이어 이 대통령은 "거의 한 달에 한 번씩 정말 많은 사람이 죽거나 대량파괴가 이뤄지는 문제들을 잘 해결하고 계신다"면서 "그 위대한 역량이 우리 한반도에 평화를 정착시키는 업적으로 남으면 우리 대한민국 국민으로서도 정말 오래된 문제를 해결하는 큰 성과가 되겠다"고 강조했다.





경주=송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

