이 대통령 "트럼프의 김정은 면담 요청, 자체만으로 한반도 평화 온기"[경주APEC]

이재명 대통령, 29일 한미 확대 오찬회담
"김정은 만남 불발됐지만, 평화 단초될 것"
이재명 대통령은 29일 도널드 트럼프 미국 대통령을 만나 "(김정은 북한 국무위원장에게) 면담과 회담을 요청하고 언제든지 받아들일 수 있다고 말씀하신 것은 그 자체만으로 한반도에 상당한 평화의 온기를 만들어내는 것"이라고 말했다.
이 대통령은 국립경주박물관에서 열린 트럼프 미국 대통령과의 확대 오찬 회담에서 "트럼프 대통령께서 가지신 그 큰 역량으로 전 세계, 한반도에 평화를 만들어주시면 제가 여건을 조정하는 페이스메이커로서의 역할을 충실하게 하겠다"며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 "김정은 위원장이 (트럼프) 대통령님의 진정한 뜻을 잘 수용 못 하고, 이해를 못 한 상태라서 불발되긴 했다"면서도 "이것도 하나의 씨앗이 돼서 한반도의 거대한 평화의 물결을 만드는 단초가 될 것이라 생각한다"고 평가했다.
그러면서 "우리로서는 큰 기대를 가지고 트럼프 대통령님의 활동을 지켜보겠다"고 얘기했다.
또 이 대통령은 "정말로 놀라운 것은 트럼프 대통령께서 취임한 지 9개월이 됐는데 지금까지 전 세계 8곳의 분쟁지역에 평화를 가져왔다"며 "정말 피스메이커로서의 역할을 잘하고 계신다"고 추켜세웠다.
이어 이 대통령은 "거의 한 달에 한 번씩 정말 많은 사람이 죽거나 대량파괴가 이뤄지는 문제들을 잘 해결하고 계신다"면서 "그 위대한 역량이 우리 한반도에 평화를 정착시키는 업적으로 남으면 우리 대한민국 국민으로서도 정말 오래된 문제를 해결하는 큰 성과가 되겠다"고 강조했다.
