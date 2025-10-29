글로벌 소형모듈원자로 기업들이 창원 SNT에너지 찾은 이유

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SMR·대형원전 설비제작 역량, 협력방안 논의

글로벌 소형모듈원자로(SMR) 전문가들이 창원을 찾은 까닭?

SNT에너지는 글로벌 SMR 관계자들이 경남 창원 본사를 방문했다고 29일 알렸다.

경상남도가 주최한 '경남 SMR 국제 콘퍼런스' 공식 일정으로 진행된 이번 방문에 미국 유타주 에너지개발국장, 메릴랜드주 주지사실 관계자 및 토르콘(ThorCon), 테라파워(TerraPower), 나노뉴클리어(Nano Nuclear), 솔트포스(Saltfoss) 등 주요 글로벌 원자력 기업들이 함께했다.

SNT에너지 경남 창원 본사를 방문한 글로벌 SMR 관계자들.

올해 2회째를 맞은 이번 콘퍼런스는 세계 원전 기업, 연구기관, 정부 및 국제기구 관계자들이 참여해 SMR 산업의 최신 기술 동향과 제조 혁신을 위한 협력 방안을 논의하는 자리다.

이날 SNT에너지는 회사를 방문한 관계자들에게 복수기(Surface Condenser) 등 각종 열교환기와 원자력 배관 등 원전 설비 제작 역량을 설명했다. 또 미국 루이지애나주에 위치한 공장에서 SMR과 원자력 발전소용 주기자재를 제작 및 공급하는 상호 협력 방안에 대해 논의했다.





SNT에너지 관계자는 "글로벌 SMR 관계자들의 방문은 글로벌 원전 시장의 흐름을 상호 공유하고 회사 기술력과 제작 역량을 알리는 좋은 계기"라며 "향후 글로벌 SMR과 원전 시장에서 경쟁력을 더 강화해 나갈 것"이라고 힘줬다.





