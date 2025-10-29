국내 이어 해외 주식형 펀드도 '100조 시대' 진입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융투자협회는 24일 기준 국내 주식형 펀드 규모가 110조 원을 돌파했다고 29일 밝혔다. 지난 2일 사상 최초로 '국내 주식형 펀드'가 '100조원'을 넘어선 데 이어, 20여일 만에 10조원 이상 늘었다.

지난 22일에는 해외 주식형 펀드도 100조원을 돌파하면서, 국내외 주식형 펀드 모두가 세 자릿수 규모로 성장했다.

24일 기준 국내 주식형펀드와 해외주식형 펀드 규모는 각각 110조원, 101조원으로 지난해 10월 말 대비 각각 64%, 63% 증가했다. 국내 시장이 본격적으로 상승하기 시작한 5월 말 대비 국내주식형은 48%, 해외주식형은 29% 이상 상승했다.

사모펀드 중심인 부동산 펀드와 달리 주식형 펀드의 경우 일반 국민이 투자하는 공모펀드가 대다수를 차지하고 있다. 국민 투자성향이 '국내 주식시장 등 생산적 분야로 투자 전환' 및 '글로벌 분산투자로 확대'되는 지표로 평가된다.

이창화 금융투자협회 자산운용·부동산 본부장은 "국내 주식형 펀드가 100조원을 넘어선 것은 우리 펀드시장 및 주식시장의 질적·양적 성장을 보여주는 중요한 이정표"라고 소개했다. 이어 "약 430조원 규모의 퇴직연금의 수익률이 2∼3%인 상황에서 퇴직연금의 펀드에 대한 투자가 확대될 경우 국민의 '재산증식'과 '노후대비'를 위한 투자수익률 제고에 크게 기여할 것"이라고 말했다.

이 본부장은 "상장클래스 도입 등 펀드 구조 혁신을 통해 공모펀드의 상품성을 제고하고, 투자자 신뢰 제고 및 장기투자 문화 확산을 위한 다양한 제도적 기반을 마련하겠다"고 강조했다. 이어 "펀드산업이 생산적 금융의 확대와 국민들의 주요 투자상품으로 더욱 공고히 자리 잡을 수 있도록 적극 지원할 방침"이라고 덧붙였다.





AD

일반펀드와 ETF 장점을 접목한 '상장클래스'가 지난 27일부터 한국거래소에서 거래를 시작했다. 일반투자자 및 연금 투자자들의 공모펀드에 대한 투자 접근성이 크게 개선될 것으로 기대된다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>