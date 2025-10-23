강수현 양주시장, 회암사지 세계유산 등재 위해 '행정 역량 집중' 약속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양주시, '회암사지 세계유산 등재' 전략 간담회 개최

경기 양주시가 23일 양주시청 시장실에서 '양주 회암사지 세계유산 등재를 위한 전문연구진 간담회'를 실시했다.

강수현 양주시장(왼쪽 네 번째)이 23일 양주시청 시장실에서 '양주 회암사지 세계유산 등재를 위한 전문연구진 간담회'를 실시한 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 양주시 제공

간담회는 회암사지 세계유산 우선등재목록 선정을 위해 세계유산, 불교사, 건축사, 고고학 등 분야별 연구 및 홍보에 기여한 연구진들의 노고를 치하하고, 향후 예비평가 및 세계유산 등재 절차 이행 전략을 수립하기 위해 마련되었다.

또한, 예비평가 등 세계유산 등재 절차 이행 준비, 보존·관리, 홍보 방안 등에 대한 심도 있는 논의와 연구진들의 전문성과 경험을 활용한 전략적 접근 방안이 제시됐다.

향후 양주시는 세계유산 등재 추진 과정에서 연구진의 의견을 적극 반영하고, 학계와 국가유산청, 경기도 등 관련 전문가·기관과의 지속적 협력을 통해 회암사지의 역사적, 문화적 가치를 전 세계에 널리 홍보할 계획이다.

강수현 양주시장은 "이번 간담회를 계기로 전문가들과 학술적 네트워크를 강화할 수 있는 소중한 기회가 되었다"며 "지금까지 물심양면으로 노력해주신 연구진분들께 깊은 감사를 드리며, 앞으로 회암사지의 세계유산적 가치 홍보 및 예비평가 등 세계유산 등재 절차 이행을 위해 모든 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.





양주 회암사지(국가사적)은 14세기 동아시아에서 유행한 불교 선종 문화의 교류를 증명하는 탁월한 물적 증거이며, 선종사원 가람 배치의 전형을 구체적으로 증명하는 고고유산으로 가치를 인정받아 지난 3월 세계유산 우선등재목록에 선정됐다. 9월 유네스코에 세계유산 예비평가 신청서를 제출하고 국제심사 절차를 진행 중이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

