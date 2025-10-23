광주 남구 '예산 확보 소극적' 지적에…"광역시 의존도 커"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신종혁 광주 남구의원 '구정질의'

내년도 국가 예산 올해와 동일해

7가지 대선 공약·일자리 확보해야

"정부 공모사업, 시 정책 접목 예정"

광주 남구청사 전경.

광주 남구에서 정부가 추진 중인 공공기관 2차 지방 이전과 국가 균형발전 등 대통령 선거 당시 공약을 이행하며 지역 성장의 기회를 잡아야 한다는 목소리가 나왔다. 전국 지자체가 치열한 유치 경쟁을 벌이고 있지만, 남구는 구체적인 전략과 준비에 대해 명확하게 드러나지 않고 있고, 예산 확보에도 소극적이라는 지적이다.

23일 광주 남구와 남구의회 등에 따르면 구는 지난 대선 당시 공약으로 9가지의 자치구 공약을 제시해 7가지가 선정됐다. 이 공약은 ▲광주도시철도 2호선 3단계 건설 ▲남구 다목적복합커뮤니티센터 건립 ▲재생에너지 특화산업단지 조성 ▲진월동 서문대로~봉선동 대화아파트간 도로개설 ▲청소년 E-Healing Universe 조성 ▲무등·군분로 상권 르네상스 프로젝트 지원 ▲광주 전통·문화·예술(TCA) 밸리 조성 등이다.

이에 대해 신종혁 광주 남구의원은 제315회 남구의회 임시회에서 구정 질의를 통해 "내년도 국가 예산 요청에 올해와 큰 변화가 없이 기존에 하던 사업들만 그대로 요청한 부분은 새로운 정부가 들어서고 더 큰 변화와 지원을 받을 수 있는 상황에서 너무나 소극적인 행정으로 보인다"며 "지금까지의 예산 확보 사항과 향후 더 많은 예산 확보를 위해 어떠한 방안이 있는지 소견을 밝혀달라"고 지적했다.

또 국가AI데이터센터 무산 등 대통령 공약사항과 관련해서는 "많은 노력을 기울였음에도 불구하고 광주의 첫 번째 공약이 어그러진 것을 볼 때 남구의 7가지 공약도 제대로 실현이 될지 미지수다"고 꼬집었다.

청년 인구를 확보하기 위해선 일자리 생산 등 미래 먹거리를 확보해야 한다는 주문도 나왔다. 그는 "주민 복지 위주의 정책은 일자리가 없어 청년들은 다 떠나고, 인구는 점점 줄어들 것이다"며 "생산성 없는 소비도시로서 낙후돼 중앙정부와 광주시에만 의존하게 되는 남구가 될 것 같아 걱정이다"고 말했다.

이에 대해 남구 관계자는 "광주 자치구 특성상 재정교부금이 광역시를 통해 내려오기 때문에 광주시에 대한 의존도가 높다"며 "남구 자체에선 세수가 부족하기 때문에 중앙부처 공모사업과 광주시의 새로운 정책 등이 남구와 어떻게 접목될 수 있는지 매주 회의를 진행하고 있다"고 말했다.





이어 "남구 에너지밸리산업단지도 3년 이내에 모두 활성화될 수 있을 것이며, 추가 산단 조성 계획도 있다"며 "남구 내 지역별 문화콘텐츠 특성을 살리고, 교육과 문화를 중심으로 도시를 발전시켜 인구를 유입시킬 계획이다"고 밝혔다.





