본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[생산적금융 대전환]④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

황윤주기자

입력2025.10.29 06:05

시계아이콘03분 11초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

재무·담보 중심 신용평가, 첨단산업엔 ‘진입장벽’
기술력 반영한 평가모델과 금산분리 완화 병행돼야
RWA 규제 완화는 바젤Ⅲ 제약으로 ‘현실적 한계’

편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명 정부가 '생산적 금융 대전환'을 경제정책의 핵심 목표로 내세운 것도 이러한 문제 인식을 바탕으로 한 것이다. 해외에서는 2008년 글로벌 금융위기를 계기로 금융회사들이 반성의 움직임을 보이며 생산적 금융으로의 전환을 추진하고 있다. 우리나라에서도 생산적 금융이 정착하기 위해서는 정부와 정치권의 정책적 지원 그리고 금융회사의 인식 변화가 함께 이뤄져야 한다는 목소리가 커지고 있다.

새 정부 출범 이후 5대 은행을 중심으로 부동산대출을 줄이고 기업대출을 확대하는 흐름이 뚜렷해지고 있다. 그러나 단순히 대출 잔액을 늘리는 것만으로는 '생산적 금융'의 본래 취지를 실현하기 어렵다는 지적이 제기된다. 생산적 금융의 핵심은 자금이 부동산 대신 실물경제와 미래산업으로 흘러가게 하는 것이다. 이를 위해선 기술력·혁신성을 반영할 수 있는 새로운 신용평가 모델이 필요하며 동시에 금융회사의 산업 투자를 막고 있는 금산분리 규제 완화가 병행돼야 한다는 목소리가 크다.


전통산업 중심 평가 구조…혁신성 반영한 신용평가 모델 시급

현재 기업대출은 은행이 자체적으로 만든 신용평가 기준에 따라 이뤄진다. 이 기준은 주로 재무지표, 부동산 담보, 부채비율 등 전통적인 지표에 기반한다. 결국 기술력이나 성장 가능성보다는 현재의 재무건전성이 대출의 주요 판단 기준이 되는 구조다.


한 시중은행 여신 담당자는 "혁신기업은 초기 투자비용이 많아 부채비율이 높고 이익이나 자본금 규모가 작다"며 "이런 구조에서는 대출 승인이 어렵고 승인돼도 금리나 한도 조건이 불리할 수밖에 없다"고 말했다.


이처럼 전통산업 중심의 신용평가 구조는 첨단산업·벤처기업·스타트업 등 성장형 기업에는 명백한 한계로 작용하고 있다.


은행권은 생산적 금융을 확산하려면 혁신기업의 비재무적 가치를 반영할 수 있는 새로운 신용평가 모델이 시급하다고 입을 모은다. 현재 개인대출은 민간 신용평가사의 신용점수를 기반으로 개인신용평가모델(CSS)을 활용하지만 기업대출은 외부 신용평가사가 존재하지 않는다. 회사채 발행 시 공개되는 신용등급 평가는 대출 심사와는 관점이 달라 그대로 적용하기 어렵다.


이에 은행들은 각자 자체적으로 기업 신용평가 모델을 개발해 사용하고 있다. 이 모델은 CSS와 비슷한 조건을 취합하지만 재무정보·부도율·산업위험 등을 자체 산식으로 반영한다. 기업 신용평가 모델은 각 은행의 여신 정책을 반영하고 리스크 관리 역량을 가늠할 수 있기에 영업비밀로 취급된다. 그러나 이러한 방식은 은행별로 편차가 커 비효율적이며 혁신기업의 기술 경쟁력이나 사업 성장성을 평가하기 어렵다는 한계가 있다.


금융업계는 신용평가 모델을 개발하려면 정부 지원이 필요하다고 지적한다. 금융지주 관계자는 "은행마다 기업여신 정책이 다르기 때문에 신용평가 모델을 개별적으로 개발하는 것은 비효율적"이라며 "은행연합회 차원에서 태스크포스(TF)를 만들거나, 국책연구기관이 공통된 평가 프레임을 제시할 필요가 있다"고 말했다.



[생산적금융 대전환]④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
AD

첨단산업 투자 막는 '금산분리'…완화 절실
[생산적금융 대전환]④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

신용평가 한계가 혁신기업 대출의 벽이라면, 금산분리 규제는 산업투자의 족쇄로 지목된다. 금산분리는 금융회사가 일반기업을, 일반기업이 금융회사를 지배하지 못하도록 제한하는 제도다. 은행이 기업을 소유하면 자금을 빌미로 경영권을 좌우할 수 있고 반대로 기업이 은행을 소유하면 고객 예금을 기업대출에 함부로 활용할 수 있다는 우려 때문에 1982년 도입됐다.


하지만 시간이 흐르며 산업 구조가 빠르게 바뀐 지금 금산분리 규제가 오히려 기업 자금조달과 금융사의 투자를 가로막는다는 지적이 커졌다. 대규모 투자가 필요한 경우 기업은 내부 유보금이나 외부 투자에만 의존해야 하기 때문이다.


이효섭 자본시장연구원 연구위원은 "금산분리 규제로 인해 은행·보험사는 일반기업의 의결권 있는 지분을 각각 15%, 20%까지만 취득할 수 있다"며 "금융회사가 혁신산업에 투자하려면 금산분리 완화가 불가피하다"고 강조했다.


[생산적금융 대전환]④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

특히 금산분리 규제를 개선하면 가장 먼저 기업주도형 벤처캐피탈(CVC) 규제도 완화될 것이란 기대가 나온다. 현행 공정거래법상 일반 지주회사는 금융 자회사를 둘 수 없기 때문이다. 신사업 투자를 위해 제한적으로 CVC 설립이 가능하지만 지주사 산하 CVC는 반드시 100% 자회사 구조로 설립해야 한다. 게다가 투자 재원도 외부에서 40%까지만 조달할 수 있다. 해외 투자는 CVC 총자산의 20% 안팎으로만 허용된다. 이 같은 구조는 글로벌 벤처투자 경쟁에서 국내 기업의 발목을 잡는 요인으로 꼽힌다.


금융위 관계자는 "생산적 금융은 단순히 부동산 대신 기업대출을 확대하자는 개념이 아니다"며 "지방 인프라 개발, 대기업 설비투자, 인수금융 등 국내 경제성장을 견인할 수 있는 분야에 자금이 흘러가야 진정한 생산적 금융"이라고 설명했다.


금융당국도 규제 완화 의지를 드러냈다. 이억원 금융위원장은 국회 정무위원회 국정감사에서 "점점 대규모 투자를 일으켜야 하는 상황에서 금산분리 규제를 합리화·개선해야 한다는 문제 제기가 있었다"며 "문제를 어떻게 해결할지 관계 부처와 협의해 실용적인 방안들을 강구해 나가도록 하겠다"고 했다.


기업대출 RWA 완화는 '현실적 한계'…IMF·금융위기 영향

다만 금융권이 꾸준히 요구해온 기업대출 위험가중자산(RWA) 규제 완화는 현실적으로 어려운 상황이다. 금융위원회는 새 정부 출범 이후 일부 규제 완화를 발표했지만 대부분 '투자 활성화'에 초점을 맞췄다. 비상장주식의 RWA는 기존 400%에서 250%로, 정책목적 펀드 투자는 100%로 낮췄지만, 기업대출 RWA는 현행 기준을 유지하기로 했다.


금융위 관계자는 "비상장주식이나 펀드 투자에 대해서는 우리가 바젤Ⅲ보다 더 엄격한 규제를 적용하고 있어 완화 여지가 있지만 기업대출 RWA는 이미 국제기준에 부합해 추가 완화는 어렵다"고 설명했다.


금융당국이 기업대출 규제 완화에 신중한 이유는 건전성 규제의 역사적 배경 때문이다. RWA 규제는 은행의 자본건전성을 관리하기 위한 국제 기준이다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 바젤은행감독위원회(BCBS)가 '바젤Ⅲ' 체계를 도입하며 강화됐다. 바젤Ⅲ는 보통주 자본비율(CET1) 4.5%, 기본자본비율(Tier1) 6%, 총자본비율(BIS) 8% 이상 유지를 요구한다. 우리나라는 이보다 더 엄격하게 2023년부터 은행지주 산하 금융회사에 연결 기준 CET1 12~13% 이상 유지하도록 권고하고 있다.


1998년 IMF 트라우마 영향도 있다. 당시 은행의 부실한 자본구조가 외환위기의 주요 원인으로 지목되면서 정부는 은행의 BIS 자기자본비율을 대폭 강화했다. 이때 정부가 은행에 요구한 것은 자기자본 확충과 위험가중자산 축소였다. 이 일환으로 부실기업에 대한 대출 심사 기준이 대폭 강화된 것이다. 그 결과 은행은 기업의 재무상태·상환능력·담보(부동산) 중심의 평가 체계를 구축하게 됐다.


지금 뜨는 뉴스

AD

그러나 이러한 보수적 구조가 오늘날 혁신산업 대출을 위축시키는 요인이 되고 있다는 지적이 꾸준히 제기된다. 금융업계에서는 "바젤Ⅲ 이후 과도하게 강화된 규제가 혁신기업 대출과 투자를 막고 있다"며 정부가 비상장주식·벤처·펀드 투자 외에도 보다 폭넓은 규제 완화를 검토해야 한다는 목소리가 나온다.


[생산적금융 대전환]④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실



황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
북극, 패권의 新항로
  • 25.10.2806:35
    정병하 극지협력대표 "기술력 앞세운 韓 '북극 외교' 중요"⑨
    정병하 극지협력대표 "기술력 앞세운 韓 '북극 외교' 중요"⑨

    "북극의 기후 변화는 그 지역에만 한정되는 것이 아니라 한반도를 포함해 세계 각국에 영향을 준다. 기후변화나 북극 생태계 보호를 위해 우리가 책임 있는 국가로서 어떠한 역할을 해야 하는가에 대한 고민이 '북극 외교'의 출발점이다."'2025 북극서클총회' 참석을 위해 정부대표단을 이끌고 아이슬란드 레이캬비크를 찾은 정병하 외교부 극지협력대표(57·외시 27기·사진)는 지난 17일(현지시간) 현지에서 아시아경제와 인터뷰

  • 25.10.2806:30
    컨트롤타워 없고 전문가 부족… 한국의 과제⑧
    컨트롤타워 없고 전문가 부족… 한국의 과제⑧

    우리나라는 16년 연속 쇄빙연구선 아라온호의 북극 탐사와 23년째 노르웨이 스발바르에 다산과학기지를 운영하는 등 북극 관련 연구를 이어오고 있지만 일본과 중국과 비교해 북극항로 개척에 뒤처지고 있다는 평가를 받는다. 패권의 신(新)항로로 떠오른 북극에서 기회를 잡기 위해서는 범부처 협력체계 마련과 기술 인력 양성, 북극권 국가들과의 긴밀한 관계 유지가 필요하다는 전문가들의 조언이 나오고 있다. 북극항로 개척을

  • 25.10.2606:40
    불 붙은 쇄빙선 확보 경쟁…'K조선' 기술로 북극항로 개척 도전장⑦
    불 붙은 쇄빙선 확보 경쟁…'K조선' 기술로 북극항로 개척 도전장⑦

    2025 북극서클총회에서 한국은 새정부의 북극정책과 함께 차세대 쇄빙연구선 개발 계획을 선보였다. 미·중·러 강대국을 비롯해 캐나다, 노르웨이 등 지리적으로 북극해와 직접 영토를 맞댄 국가들의 네트워크가 강한 이 지역에서, 비 북극권 국가인 한국이 북극항로 참여자로서 경쟁력을 갖추기 위해서는 뛰어난 과학기술을 앞세운 조선 협력이 유일한 해법으로 평가된다. 아이슬란드 레이캬비크에서 개최된 '2025 북극서클총회'

  • 25.10.2606:30
    '북극항로 선점하라' 한·중·일 삼국지⑥
    '북극항로 선점하라' 한·중·일 삼국지⑥

    북극이사회 옵서버 국가로 동시 가입한 한·중·일 3국은 수에즈 운하를 이용할 때보다 물류 수송 거리를 약 40% 단축할 수 있는 북극항로 개척을 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 국정과제로 본격 추진하는 북극항로 개척한국의 북극항로 개척은 한·중·일 가운데 가장 느리게 시작됐지만, 이재명 정부 들어 주요 국정과제로 포함돼 추진력을 높여가고 있다. 해양수산부(해수부)는 내년도 5500억원 예산을 편성해 쇄빙선 건조

  • 25.10.2209:04
    日 왕실 히사코 친왕비 "한일 형제자매 관계…북극 문제 협력해야"
    日 왕실 히사코 친왕비 "한일 형제자매 관계…북극 문제 협력해야"

    "한국과 일본은 이웃이며 형제나 자매 같은 관계라고 할 수 있죠. 우리는 북극 문제에 협력해야 합니다." 일본 다카마도노미야 가문의 히사코 친왕비가 왕실에서는 처음으로 북극항로 개척 논의가 활발한 북극서클총회에 참석해 한일 간 협력 필요성을 언급했다. 히사코 친왕비는 나루히토 일왕의 당숙인 고인이 된 다카마도노미야 노리히토의 아내이다. 일본 왕실 사람이 북극서클총회에 참석한 것은 이번이 처음으로 이번 총회 기

기획
규제없는도시, 메가샌드박스
  • 25.10.2209:09
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩

    '중동의 실리콘밸리'. 두바이 인터넷 시티(Dubai Internet City·DIC)를 부르는 또 다른 이름이다. 구글, 마이크로소프트, 오라클, IBM 등 세계적 정보기술 기업 20여곳이 이곳에 모였다. 위치는 인공섬 팜 주메이라 바로 옆, 도심을 남북으로 가르는 '셰이크 자이드 로드'와 맞닿아 이동도 편하다. 1999년 설립된 DIC에는 전 세계에서 온 크고 작은 4000개가량의 고객사가 입주해있고 전문인력 3만1000명이 근무하고 있다. 현재까

  • 25.10.2209:08
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪

    "두바이로 전 세계 자산가들이 몰리고 있어요. 그룹 오너의 자산을 전문적으로 관리해주는 '패밀리 오피스'가 하나의 생태계를 이룰 정도입니다."(박필재 한국무역협회 UAE지부장) 두바이는 부자들이 흠모하는 도시다. 일단 세금 혜택이 파격적이다. 개인에게는 소득세, 상속세, 증여세, 부동산 보유세가 없고 법인세도 최대 9%에 불과하다. 영국 투자이민 컨설팅 업체 헨리앤파트너스에 따르면 두바이는 현재 8만1200명의 백만장

  • 25.10.2209:06
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨

    아랍에미리트(UAE) 두바이에서는 비트코인으로 아파트를 살 수 있다. 정부 인가를 받은 중개 플랫폼이 암호화폐를 현지 통화인 디르함(AED)으로 바꿔 대금을 정산하는 방식이다. 최근에는 고가 부동산을 블록체인 기반 토큰으로 쪼개 여러 명이 지분을 나눠 갖는 조각투자 형태도 확산되고 있다. 가상자산 등 신산업 적극 수용…두바이로 돈이 모인다두바이 토지청은 최근 부동산을 블록체인 기반의 '디지털 토큰'으로 쪼개 사고팔

  • 25.10.2106:30
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥

    싱가포르 창이국제공항에서 차로 20분을 달리자 새 건물과 반듯한 도로, 빽빽한 아파트 단지가 어우러진 신도시가 눈에 들어왔다. 도심 쇼핑몰 복도에서는 배송·순찰 로봇이 카메라 센서를 반짝이며 사람들 사이를 유유히 돌아다닌다. 이곳에서 로봇은 사람 대신 엘리베이터를 타고 건물 사이를 오가며 물건을 나르고, 도시 전체에서 방대한 데이터를 모은다. 이곳은 싱가포르 정부가 '스마트 국가' 비전을 실현하기 위해 직접 설

  • 25.10.2106:30
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧

    "싱가포르는 정책 방향을 설정하고 이슈를 선점하는 능력이 탁월합니다. 새로운 이슈가 등장하면 세계에서 가장 빠르게 제도를 정비해 '선도국가'의 이미지를 굳혀 나가죠." 지난 1일 코트라(KOTRA) 싱가포르 무역관에서 만난 백인기 관장은 아시아경제와의 인터뷰에서 싱가포르가 규제 없는 도시를 만드는 추진력을 이같이 평가했다. 현지 주요 인사들과 교류해온 백 관장은 "이 나라의 규제 혁신 비결은 빠른 정책 결정 속도와 철

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기