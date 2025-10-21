"고향 사랑 실천" … 고성군 홍보대사 엄홍길, 고향사랑기부금 100만원 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 고성군 홍보대사인 엄홍길 대장이 최근 고성군에 고향사랑기부금을 기탁해 고향 사랑을 실천했다.

21일 고성군에 따르면 지난 18일 엄홍길 대장이 고향사랑기부금 100만원을 기탁했다고 밝혔다.

엄홍길 대장은 고성군 영현면 출신으로, 세계 최초로 8000m급 16좌를 완등한 세계적인 산악인이다. 그는 "엄홍길휴먼재단"을 통해 네팔 현지에 휴먼스쿨 20개교를 비롯해 병원과 기숙사 등을 설립하고, 히말라야 휴먼 장학금 및 의료 지원사업, 국내외 청소년 지원 프로그램 등을 추진하며 선한 영향력을 이어오고 있다.

엄 대장은 "고향 고성군으로부터 받은 사랑을 조금이나마 돌려드리고 싶다"면서 "더 많은 분들이 고향사랑기부제에 동참해 고성군 발전에 힘을 보태주시길 바란다"고 전했다.

이상근 군수는 "제13회 엄홍길 대장과 함께하는 거류산 등산 축제"에 이어 고향에 대한 따뜻한 관심과 애정을 보여주신 데 감사드린다"면서 "기탁해 주신 소중한 기부금은 군민 복리 증진을 위해 뜻깊게 사용하겠다"라고 말했다.

한편, 고향사랑기부제는 개인이 주민등록상 주소지를 제외한 다른 지자체에 연간 최대 2000만원까지 기부할 수 있는 제도이다.





10만원까지는 전액 세액공제가 적용되며, 10만원 초과분에 대해서는 16.5%의 세액공제를 받을 수 있다. 또한, 기부자는 기부금의 30% 이내에서 지역 특산품 등 답례품을 받을 수 있다.





