2초 만에 시속 700㎞… 中 초고속 자기부상 '세계 기록'

400m 시험선로서 1t 차량 가속·정지 성공

하이퍼루프·우주발사 기술로 확장 기대

중국 연구진이 자기부상 시험에서 단 2초 만에 시속 700㎞에 도달하는 데 성공하며 동일 유형 플랫폼 기준 세계 최고 속도 기록을 세웠다. 이번 성과를 두고 초고속 자기부상과 하이퍼루프 기술 경쟁에서 중국의 존재감이 한층 커졌다는 평가가 나온다.

중국 연구진이 자기부상 기술 시험에서 시속 700㎞라는 기록적인 속도에 도달하는데 성공했다. SCMP

중국중앙TV(CCTV)와 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 지난 25일 중국 국방과학기술대학 자기부상 연구팀이 길이 400m의 시험 선로에서 1t급 시험 차량을 단 2초 만에 시속 700㎞까지 가속한 뒤 안전하게 정지하는 데 성공했다고 보도했다.

CCTV는 이번 기록이 동일 유형의 자기부상 시험 플랫폼 가운데 세계 최고 속도라며 "세계에서 가장 빠른 초전도 자기부상 시험 속도"라고 강조했다. 공개된 영상에는 자기부상 선로 위를 순식간에 통과하는 차량과 그 뒤로 안개처럼 남는 흔적이 포착됐다.

연구팀은 초고속 전자기 추진과 전기식 부상·유도 기술, 순간 고출력 에너지 저장·변환, 고자기장 초전도 자석 등 주요 기술적 난제를 돌파했다고 밝혔다. CCTV는 이를 두고 "중국이 초고속 자기부상 분야에서 세계 최상위권에 진입했음을 보여주는 신호"라고 덧붙였다.

자기부상열차는 선로 위에서 바퀴를 굴리는 일반 열차와 달리 선로와의 물리적 접촉을 최소화해 마찰 저항이 거의 없어 초고속 운행에 유리하다. 이번 성과는 진공 튜브 안에서 시속 1000㎞ 이상 운행을 목표로 하는 하이퍼루프 기술 발전에도 새로운 가능성을 열었다는 평가다.





아울러 이러한 가속 기술은 항공우주 분야에서도 활용 가능성이 거론된다. 로켓 발사 보조 및 지상 시험에 적용할 경우 연료 사용을 줄이고 비용을 절감할 수 있을 것이라는 기대가 나온다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

