HD현대, APEC서 글로벌 조선업 미래 항로 제시한다

정기선 "AI·탈탄소·방산 협력 새 패러다임"

글로벌 조선 리더 총집결…한·미 협력 논의

아비커스 자율운항·AI 용접로봇 기술 공개

HD현대가 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 세계 조선업계를 대상으로 미래 조선산업의 기술 비전과 글로벌 협력 방향을 제시한다.

HD현대는 경북 경주에서 APEC CEO 서밋의 부대행사로 '퓨처 테크 포럼: 조선'을 개최한다고 21일 밝혔다. 이번 포럼은 27일부터 30일까지 열리며 HD현대가 첫 번째 주관 기업으로 나선다. 회사는 APEC CEO 서밋의 공식 후원사로도 참여한다. 퓨처 테크 포럼은 글로벌 산업을 이끄는 기업, 정부, 학계 관계자들이 주요 산업의 혁신 방향과 미래 청사진을 논의하는 자리다. 조선 분야 포럼은 '조선의 미래를 설계하다(Shaping the Future of Shipbuilding)'를 주제로 열린다. HD현대는 글로벌 조선산업의 기술 변화와 협력 생태계 구축을 주도한다.

HD현대가 27일 경북 경주에서 APEC CEO 서밋의 부대행사로 열리는 '퓨처 테크 포럼: 조선'을 개최한다. HD현대 제공

정기선 HD현대 회장은 기조연설을 통해 인공지능(AI)과 탈탄소 솔루션, 제조혁신 등 조선산업의 미래를 이끌 핵심 기술을 소개하고, 방산 중심의 한·미 조선 협력 비전을 제시한다.

이번 포럼에는 헌팅턴 잉걸스, 안두릴, 미국선급(ABS), 지멘스, 페르소나 AI 등 HD현대의 주요 글로벌 파트너들이 연사로 참여한다. 각 세션에서는 ▲해양 방위의 새로운 시대 ▲조선 산업의 현재와 미래 ▲AI 기반 조선소 혁신 ▲한·미 조선 협력 확대 등 주제를 중심으로 산업별 기술 혁신과 협력 방안이 논의된다. HD현대는 이를 통해 AI·친환경·방산이 결합된 '차세대 조선 패러다임'을 국제 무대에서 선도한다는 계획이다.

HD현대 관계자는 "조선업계가 직면한 기술적·환경적 과제에 대한 해법을 모색하고, 산업의 지속가능한 발전을 위한 협력 방향을 제시하는 자리가 될 것"이라며 "글로벌 조선산업의 중심 기업으로서 산업 전환의 비전을 공유할 것"이라고 말했다.





한편 HD현대는 코트라(KOTRA)가 내달 22일까지 주관하는 APEC 한류·첨단미래산업관 내 '조선해양관'을 운영한다. 전시관에서는 자율운항 전문기업 아비커스(Avikus)의 자율운항 기술 시연을 비롯해 AI 용접로봇, 차세대 원자력 추진선 모형 등을 공개한다. HD현대는 이번 전시를 통해 조선산업의 디지털화와 탈탄소화, 자율운항 생태계 등 미래 기술 역량을 한자리에서 선보일 예정이다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

