1인 밴드 전환하는 소란 "흔치 않은 이별곡 내고 헤어져요"

새 EP '드림' 끝으로 15년 활동 마무리

"이별 슬프지만 아름답게 인사하고파"

내년 1월 콘서트 후 고영배 단독 체제로

밴드 소란 서면호(왼쪽부터), 고영배, 이태욱. 연합뉴스

"이별은 끝이 아니라 또 다른 시작이라고 생각합니다. 팬들이 저희의 음악을 사랑해주셨던 그 마음처럼, 저희도 계속 음악을 사랑할 거예요." (고영배)

밴드 소란이 3인 체제의 마지막 앨범으로 돌아왔다. 새 EP '드림(DREAM)'은 결성 15주년을 맞은 소란의 현재를 담는 동시에, 각자의 길을 앞둔 이별의 인사를 담았다.

소란은 16일 서울 마포구 엠피엠지 사옥에서 열린 쇼케이스에서 "세상에 없던 방식으로 마무리하고 싶었다"며 "앨범을 함께 만들고 그 활동까지 하면서 멋지게 매듭짓자는 데 뜻을 모았다"고 밝혔다. 고영배는 "데뷔 후 첫 쇼케이스라 많이 떨리는데 그간의 활동을 정리하는 의미가 크다"며 "아름다운 이별은 없다고 하니 슬픈 심경이지만, 그래도 팬들과 멋지게 인사하고 싶다"고 말했다.

'드림'은 '밴드로서 꿨던 꿈이 개인의 꿈으로 이어진다'는 메시지를 담은 앨범이다. 2년 만의 신보로, 타이틀곡 '사랑한 마음엔 죄가 없다'를 비롯해 '꿈을 꿨어', '밤 시', '새벽별' 등 다섯 곡이 수록됐다.

'사랑한 마음엔 죄가 없다'는 소란의 곡 중 드물게 외부 작곡가와의 송 캠프로 만들어졌다. 고영배가 박우상(LOGOS)과 공동 작곡하고 직접 가사를 썼다. 그는 "이별을 했을 뿐인데 자신을 탓하거나 죄책감을 느끼는 경우를 많이 봤다"며 "그러지 말고 자신을 사랑하자는 마음을 담았다"고 설명했다. 이어 "저희에게는 흔치 않은 이별곡이자 지금까지 발표한 곡 중 가장 높은 음역의 노래"라며 웃었다.

고영배는 "곡을 만들 때 컨디션이 좋아 분위기에 취해 음역대를 높여버렸다. 챌린지를 요청하는 가수분들이 '진짜 챌린지 곡'이라 하더라"고 말했다. 서면호는 "데모를 들었을 때 기존보다 저음이 강조된 사운드로 완성해야겠다고 생각했다"며 "모던하고 깊은 질감으로 새로운 분위기를 만들고 싶었다"고 했다.

밴드 소란의 고영배. 연합뉴스

소란은 이번 앨범 활동과 내년 1월 17~18일 서울 예스24라이브홀에서 열리는 콘서트를 끝으로 3인 체제를 마무리한다. 이후 서면호와 이태욱은 각자의 음악 활동을 이어가고, 고영배는 원맨 밴드 체제로 '소란'의 이름을 유지한다. 그는 "봄부터 재계약과 미래를 두고 논의하다 지금이 각자의 길을 가기에 가장 자연스러운 시점이라 판단했다"며 "이별은 슬프지만, 조금이라도 덜 슬프게 아름다운 인사를 준비하고 있다"고 말했다.

팀을 떠나는 서면호는 "팬들이 걱정될까 마음이 쓰였지만, 앨범과 공연으로 감사의 마음을 전하고 싶다"고 했고, 이태욱은 "남은 기간 예쁜 추억을 만들고 싶다"고 말했다. 고영배는 "슬프기보다 행복한 인사의 무대를 만들고 싶다. 누구 와도 즐길 수 있는 공연이 될 것"이라고 했다.

고영배는 향후 새로운 멤버를 영입할 계획이 없다고 밝혔다. 그는 "소란의 이름을 이어가되, 멤버들과 함께 쌓은 청량하고 따뜻한 음악의 색은 그대로 유지하겠다"며 "새로운 챕터로 나아가겠지만 소란의 본질은 변하지 않을 것"이라고 말했다. 또 "원래 꿈이 '할아버지 밴드'가 되는 것이었다"며 "앞으로도 꾸준히 음악을 하며 팬들과 함께 나이를 먹고 싶다"고 전했다.





2010년 미니앨범 '그때는 왜 몰랐을까'로 데뷔한 소란은 '리코타 치즈 샐러드', '너를 공부해', '괜찮아', '가을목이' 등 위트 있고 따뜻한 밴드 사운드로 꾸준히 사랑받았다. 특히 페스티벌 무대에서 활약이 두드러졌다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

