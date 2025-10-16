과방위 국감, 김우영vs박정훈 설전에 또 정회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

41분만 정회…대상 기관 질의 시작도 못해

박정훈 "번호 공개로 개딸 표적…전화 못써"

김우영 "공인이라 개인정보법 위반 아냐"

박정훈 국민의힘 의원과 김우영 더불어민주당 의원의 설전으로 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사가 시작한 지 41분 만에 또 정회했다.

연합뉴스

AD

16일 여의도 국회에서 열린 과방위 국감에서 최민희 과방위원장은 여야 간사 합의로 제공된 신상 발언 시간에 박 의원과 김 의원의 언쟁이 과열되자 회의를 중단했다. 이에 오전 국정감사에서 우주항공청, 원자력안전위원회 등 감사 대상 기관들은 인사말 외엔 입을 떼지 못했다.

앞서 14일 과방위 국감에서 김우영 더불어민주당 의원은 '에휴 이 찌질한 놈아!'라는 내용으로 박정훈 국민의힘 의원이 보낸 메시지를 국감 과정에서 공개했다. 김 의원은 메시지를 공개하며 같은 날 박 의원이 김현지 대통령실 제1부속실장을 둘러싼 색깔론을 주장한 것에 대해 비판했다. 당시에도 항의하던 국민의힘 의원들의 전원 퇴장으로 국감이 중단된 바 있다.

같은 날 박 의원의 설명에 따르면 둘 사이엔 갈등이 있었고, 화해를 위해 박 의원이 김 의원에게 먼저 문자를 했다. 그러나 답신하지 않은 김 의원이 다음날 과방위에서 박 의원의 장인이 전두환 정부 시절 교통부 장관을 지낸 차규헌 전 장관임을 염두해 12·12 쿠데타 규탄 발언을 했다는 것이다. 박 의원은 이에 문제의 문자를 보냈다고 주장했다.

박 의원은 이날 신상발언에서 "동료 의원에게 욕설한 부분에 대해 국민 여러분과 동료 의원께도 죄송하지만 김 의원에겐 전혀 미안한 마음이 없다"며 "김 의원의 행동은 이해할 수 없고 제 문자 번호까지 공개돼 개딸(민주당 강성 지지층)의 표적이 되면서 전화를 쓰기 어려운 상황"이라고 했다.

이어 박 의원은 "분명히 지난달 5일 우리 의원들이 있는 소회의실에 와서 '네가 뭔데 나에게 나가라 마라냐' 소리를 질러서 둘 사이 고성이 오간 것 있다"며 "감정조절이 안 되는지 멱살 잡을 일이 아닌데 그렇게 했다"고 말했다. 이어 "제 문자를 공개하려면 문자에 '박정훈 의원입니다'라고 쓰여 있기 때문에 그것만 공개하면 되는데 일부러 공개한 거 아니냐"고 덧붙였다.

김 의원은 "문자를 확대하는 과정에서 잠깐 번호가 비쳤는데, 일단 박 의원은 공인이고 공공연하게 자기 번호를 명함에 파서 유권자에게 알린다"며 "또 제가 박 의원의 번호를 업무상 수집한 정보가 아니기 때문에 개인정보 보호 위반이 아님을 분명히 한다"고 맞받아쳤다.

또 김 의원은 지난달 5일 사건에 대해 "'이곳은 공용공간인데 당신이 뭔데 들어오라 마라 하느냐'고 했더니 (박 의원이) 쌍욕을 했다"며 "그럼에도 불구하고 저는 인간 대 인간으로 '옥상으로 올라와' 그랬다"고 주장했다.

최 위원장은 박 의원이 기자회견에서 김 의원 역시 똑같은 쌍욕 문자를 보냈다 밝힌 데 대해 "김 의원은 문자를 보낸 사실이 없다는 것을 기록으로 얘기했다"며 박 의원의 설명을 요구했다. 이에 박 의원은 "나를 청문회 하는 건가"라며 반발했고 이상휘 국민의힘 의원도 "위원장은 중재를 하고 잘하자는 거냐 아니면 싸움을 붙이는 거냐"고 소리쳤다.

박 의원은 "김 의원이 어떤 자료를 가져온 진 모르지만 (김 의원은) 그다음 날 '이 찌질한 XX야'라는 문자를 했다"며 "김현지 대통령실 제1부속실장을 공격했다고 한 달 전 이야기를 꺼낸 것 아니냐"고 했다.

김 의원이 상임위에서 12·12사태를 언급한 것에 대해 박 의원이 "가족까지 들먹이는 게 얼마나 파렴치하냐"고 비난하자 김 의원은 "가족을 이야기한 것이 아니고 내란의 후예라는 말을 한 것"이라고 답하면서 회의장이 소란해지자 최 위원장은 정회를 선언했다.





AD

한편 민주당은 이날 오전 박 의원에 대한 징계안을 의안과에 제출했으며 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 서울경찰청에 고발한다. 국민의힘은 전날 김 의원을 개인정보보호법 위반 및 폭행 혐의로 서울경찰청에 고발했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>