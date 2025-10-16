日교토 명소 대나무숲 낙서로 몸살…한글 낙서도 발견돼

7000그루 가운데 350그루 훼손 확인

피해 큰 대나무의 경우 벌채까지 검토

일본 교토의 명소인 '아라시야마 대나무숲'이 관광객 낙서로 몸살을 앓고 있다. 교토시가 훼손된 대나무를 베어내는 방안까지 검토 중이다. 15일(현지시간) 아사히신문은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행 이후 아라시야마 명소인 대나무 숲의 관광객 수가 다시 증가하면서 낙서 피해가 증가하고 있다고 보도했다. 교토시가 지난 6일 아라시야마 일대 2.3㏊(헥타르) 규모의 죽림을 조사한 결과 약 7000그루 중 350그루에서 낙서 흔적이 발견됐다. 낙서는 대부분 칼, 열쇠 등 날카로운 물체로 새겨진 것으로 추정됐다.

낙서 내용은 대부분 알파벳으로 누군가의 이니셜이 새겨져 있거나, 방문 날짜 또는 하트 안에 연인들의 이름이 새겨져 있기도 했다. 알파벳뿐만 아니라 일본어, 한자로 추정되는 낙서도 일부 발견할 수 있으며, 버젓이 한글로 이름을 새긴 낙서도 있었다. 야라시야마 대나무숲 페이스북

문제는 대나무 표면에 생긴 흠집은 원상 복구되지 않기에 반영구적으로 흔적이 남는다는 것이다. 이에 교토시는 추가 낙서를 막기 위해 대나무 일부분에 녹색 양생 테이프를 붙였는데, 경관 훼손에 대한 우려가 제기되기도 했다. 따라서 교토시는 관람객들에게 관람 예절을 지켜달라고 촉구하면서도 낙서로 훼손된 대나무를 베어내는 방안을 검토 중이다.





앞서 7년 전인 2018년에도 아라시야마 대나무숲이 낙서 피해를 보아 공분을 산 바 있다. 그러다 코로나19 유행으로 관광객이 감소하면서 자연스레 낙서도 없어졌다. 하지만 올해 초부터 다시 낙서가 생기기 시작하더니 여름이 되어서는 많이 늘어난 것으로 나타났다. 이시카와 케이스케 아라시야마 상가회 회장은 "야라 시야 마를 방문한 추억을 대나무가 아닌 마음에 새겨줬으면 좋겠다"고 호소했다. 아라시야마 대나무숲은 세계유산인 텐류지 북쪽을 따라 이어진 산책로로 바람에 흔들리는 대나무 소리와 햇빛이 스며드는 풍경으로 일본을 대표하는 관광지로 꼽힌다. 할리우드 영화 '게이샤의 추억'의 배경으로도 등장해 세계적인 명소로 알려져 있다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

