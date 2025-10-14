일동제약, 기능성 프로바이오틱스 신제품 '하이락토' 2종 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4중 코팅 특허 기술 적용

일동제약이 기능성 프로바이오틱스 신제품 '하이락토 시리즈'를 선보인다고 14일 밝혔다.

기능성 프로바이오틱스 신제품 '하이락토 시리즈'. 일동제약

신제품은 '하이락토 더블 액션'과 '하이락토 트리플 케어' 두 가지로 출시됐다. 형태와 굳기를 기준으로 대변 유형을 분류하는 '브리스톨 척도'를 참고하여 사용 균주 등 제품 속성을 달리했다는 게 회사 측의 설명이다.

하이락토 더블 액션은 프로바이오틱스뿐 아니라 프로바이오틱스의 먹이가 되는 프리바이오틱스가 함께 들어 있는 신바이오틱스 개념의 제품이다. ▲장 건강과 원활한 배변 활동에 도움을 줄 수 있는 프로바이오틱스 6종 ▲유익균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있는 락추로스 파우더 등이 함유돼 있다. 또한 하루 한 포, 간편하고 맛있게 섭취할 수 있도록 개별 스틱형 비닐 포장을 채택하고 요구르트 맛을 더했다.

하이락토 트리플 케어는 ▲프로바이오틱스 7종 ▲정상적인 면역 기능에 필요한 아연 ▲뼈의 형성과 유지에 필요한 비타민D 등이 포함된 3중 기능성 제품이다. 섭취 편의성을 고려해 캡슐 제형을 채택하는 한편, 위생 및 보관상의 장점이 있는 PTP 방식의 알루미늄 포장을 적용했다.

일동제약 관계자는 "하이락토 시리즈는 우리나라 사람에 잘 맞게 한국인 유래 유산균을 사용하였으며, 4중 코팅 기술을 활용해 프로바이오틱스의 생존율을 높이고 장까지 온전하게 도달할 수 있도록 했다"고 했다.





이어 그는 "개인의 장 건강 상태를 고려하여 ▲락토골드 프리미엄 ▲생생 프리미엄 100억 유산균 등 자사의 기존 프로바이오틱스 품목과 연계한 맞춤형 제품 라인업을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

