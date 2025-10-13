구미시, '2025 구미독서문화축제' 개최…문화로 피어난다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

18~19일 시립중앙도서관과 형곡근린공원에서 열려

북토크, 북마켓, 기획전시, 체험부스, 야외공연 등 풍성

경북 구미시는 10월 18일~19일 시립 중앙도서관 일원에서' 2025 구미독서문화축제'를 개최한다.

책의 확장을 주제로 펼치는 행사의 주요 프로그램은 작가 북 토크, 북마켓, 체험과 기획전시, 독서캠핑존, 숲 놀이터, 플리마켓, 버스킹 공연으로 도서관, 지역서점, 독립출판사, 지역 소상공인, 새마을문고중앙회구미시지부 등이 참여해 독서문화의 장을 펼칠 예정이다.

'2025 구미독서문화축제' 포스터/구미시청 제공

첫날에는 소설가 최진영과 뮤지션 강아솔이, '음악소설집'으로 책의 확장을 시도했던 김연수, 편혜영 작가와 북토크를 진행한다.

김금희 작가와는 '대온실수리보고서', '나의 폴라일지', 오디오북인 '첫 여름, 완주'를 중심으로 이야기를 전개한다.

둘째 날에는 뮤지션이자 10년 넘게 책방을 운영해 온 작가 요조가 박정민 배우와의 대담을 통해 출판인, 서점인, 작가의 관점에서 바라본 책의 확장을 이야기한다.

강아솔, 김목인, 성진환 세 명의 창작자와는 책과 음악을 연결해 확장 중인 그들의 이야기를 들어본다.

북마켓은 전국의 개성 있는 서점과 출판사 26곳이 참여해 대중적인 출판물부터 여행, 심리, 일상을 다양한 시선으로 풀어낸 독립출판물과 굿즈를 선보여 텍스트힙한 분위기 조성으로 젊은 세대의 참여가 기대된다.

체험과 전시 프로그램도 풍성하다.

북아트, 커스텀노트, 향수, 책갈피 만들기 등 30여개의 체험 부스와 세계의 팝업북 50선, 참여작가 도서전, 지역작가 도서전이 함께 마련되어 볼거리를 제공한다.





또한 야외 공원에 빈백와 해먹, 인디언텐트로 꾸민 독서캠핑존과 숲놀이터, 지역 소상공인 플리마켓, 테이블 인형극, 버블 공연, 밴드 버스킹공연이 더해져 다채로운 문화 경험을 선사할 계획이다.





