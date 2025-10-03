춘천시, 주민자치 우수프로그램 경연대회 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

20개 주민자치센터 300명 참가

석사동팀 대상 등 6개 팀 수상 영예

강원도 춘천시 주민자치협의회(회장 엄상필)가 지난 2일 '2025년 주민자치 우수 프로그램 경연대회'를 성황리에 개최했다.

춘천시 주민자치협의회가 지난 2일 '2025년 주민자치 우수 프로그램 경연대회'를 개최하고 있다. 춘천시 제공

AD

이번 대회는 춘천시 20개 주민자치센터에서 활동하는 참가자 300여 명이 댄스, 체조, 민요, 난타 등 다양한 분야의 실력과 열정을 발휘했다.

이날 열띤 경연 끝에 대상은 석사동이 차지했다. 이어 금상은 서면, 은상 동내면, 동상 강남동, 장려상 효자2동, 인기상 약사명동이 수상의 영예를 안았다.

대상을 수상한 석사동팀은 앞으로 열리는 강원특별자치도 주민자치센터 우수동아리 경연대회에 춘천 대표로 출전하게 된다.

한편 이날 행사에는 지난해 대상팀인 석사 행복동네 난타팀의 초청공연과 함께 초대가수 도화의 무대가 마련돼 관객들의 뜨거운 박수를 받았다.

엄상필 주민자치협의회장은 "이 자리는 단순한 경연이 아니라 서로의 재능을 존중하고 지역 공동체의 힘을 확인하는 축제의 무대"라며 "앞으로도 주민자치 프로그램 활성화를 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





AD

육동한 춘천시장은 "여러분의 열정은 우리 삶에 큰 활력을 불어넣고 공동체를 다시 숨 쉬게 한다"며 "여러분의 곁에 서서 더 많은 참여의 기회를 열겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>