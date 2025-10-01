수협중앙회·수협은행, 신입직원 공개채용…이달 17일까지 원서 접수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

은행, IT·디지털 역량 갖춘 융·복합형 인재 채용



AD

수협중앙회와 수협은행이 올해 하반기 신입직원을 공개 채용한다고 1일 밝혔다.

수협중앙회는 일반 46명, 권역별 9명으로 나눠 총 55명을 선발한다. 일반은 ▲일반사무 ▲계리·상품개발 ▲IT 등 총 3개 직렬로 해당 직무에 적합한 인재를 채용한다.

권역별은 ▲보험심사(어선원) 직렬 3개 권역(경기·충청·강원, 전북·전남, 제주) ▲보험심사(어선) 직렬 2개 권역(경기·충청·강원, 경북·경남)으로 구분하고, 선발된 인원은 각 지역본부에서 정책보험 업무를 담당하게 된다.

모든 부문에서 학력, 연령 등 지원 자격에 제한이 없으며, 오는 2일부터 이달 17일까지 원서를 받는다.

이후 서류합격자 발표(10월 27일), 필기전형(11월 1일), 1차 면접(11월 18일~21일), 최종면접(12월 2일~5일), 최종합격자 발표(12월 19일)순으로 전형이 이뤄진다.

최종 선발된 인원은 내년 1월 초부터 신입 교육을 받은 뒤 현업 부서에 배치된다.

이번 채용부터는 전 직렬에 전공 필기시험이 도입됐다. 이를 통해 지원자의 직무수행에 필요한 기초 역량을 평가하고, 해당 분야에 적합한 인재를 선발할 예정이다.

사회적 책임을 다하기 위해 장애인 및 취업지원 대상자에 대해 전형 전 과정에서 특별가점 등 우대혜택을 제공한다.

수협은행도 디지털 역량을 갖춘 융·복합형 인재와 지역경제 활성화를 위한 지역인재 채용에 나선다. 채용분야는 일반(3급)과 지역인재(3급), IT인재(3급)로 지원서 접수마감은 10월 15일이다.

지원자격은 학력과 연령, 성별에 제한이 없으나 2026년 1월 중 예정된 신입행원 연수과정에 참여할 수 있어야 하며 이후 정상근무가 가능해야 한다.

아울러, 지역인재 지원자는 해당 지역에서 최소 5년간 근무가 가능할 수 있어야 한다.

서류전형 합격자는 10월 중에 발표할 예정이며, 이후 NCS(국가직무능력표준), 금융경제상식, 코딩능력평가, 온라인 인성검사 등의 필기전형, 역량면접, 종합적성평가, 인성면접 등을 거쳐 2025년 12월 중 최종 합격자를 발표할 계획이다.

전문자격증 보유자는 필기시험 면제혜택이 제공되며, 그 밖에 직무관련 자격증 보유자, 외국어 성적 보유자는 서류전형시 우대혜택을, 금융권 공동채용박람회 우수면접자는 서류전형 면제혜택을 받을 수 있다.

또, 국가취업지원대상자(보훈), 장애인 고용촉진 및 직업재활법에 따른 장애인 지원자는 전형 전 과정에서 우대혜택을 받을 수 있다.

노동진 수협중앙회장은 "수산업과 관련된 전문성뿐만 아니라, 어촌과 어업인에 대한 투철한 봉사 정신을 갖고 일할 젊고 유능한 인재가 많이 지원하길 바란다"고 밝혔다.

수협중앙회 채용에 관한 자세한 사항은 수협중앙회 홈페이지 내 '인재육성'-'인사/채용공고'에서 확인할 수 있다.





AD

수협은행 공채 지원은 채용홈페이지에서 온라인 접수로 가능하며, 전형별 일정 등 보다 자세한 사항은 수협은행 홈페이지에서 확인할 수 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>