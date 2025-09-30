"스마트 링 갑자기 부풀어"…163만 유튜버, 비행기 못타고 병원행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

배터리 팽창…탑승 거부·병원 이송돼 링 제거

IT 매체들 "결함 단정 어려워…관리 필요성"

삼성전자의 스마트 링 '갤럭시 링'의 배터리가 부풀어 올랐다는 주장이 해외에서 제기됐다.

테크 유튜버 다니엘 로타르가 자신의 엑스(X.옛 트위터)에 공개한 갤럭시 링의 모습. 다니엘 로타르 엑스

구독자 163만명을 보유한 테크 유튜버 다니엘 로타르는 29일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X.옛 트위터)에 "삼성 갤럭시 링 배터리가 부풀어 오르기 시작했다"며 "심지어 손가락에 끼워져 있는 상태"라고 알렸다.

그는 "막 비행기를 타려는 순간인데 제거할 수도 없고 매우 아프다"고 호소했다. 이어 그는 삼성전자 영국·미국 법인이 운영하는 엑스 계정을 태그하며 "빠르게 해결책을 제안해 달라"고 요청했다.

테크 유튜버 다니엘 로타르가 자신의 엑스(X.옛 트위터)에 공개한 끼고 있던 갤럭시링이 부풀어 손가락이 붉어진 모습. 다니엘 로타르 엑스

해당 글은 30일 오전 기준 조회수 730만회를 돌파했고 로파르는 배터리 팽창으로 손가락이 붉게 변한 사진을 추가로 공개했다.

로타르는 약 두 시간 뒤 "이 문제로 비행기 탑승이 거부됐다"며 "결국 응급 상황으로 병원에 이송됐고 링을 제거했다"고 전했다. 또 다른 사진에는 배터리 팽창으로 인해 갤럭시 링 내부에 새겨진 삼성 로고가 일그러진 모습이 담겼다. 그는 "다시는 스마트 링을 착용하지 않을 것"이라고 덧붙였다.

테크 유튜버 다니엘 로타르가 자신의 엑스(X.옛 트위터)에 공개한 갤럭시 링의 모습. 다니엘 로타르 엑스

다만 IT 전문 매체들은 이번 사례를 두고 갤럭시 링 제품의 전반적 결함으로 단정하긴 어렵다고 지적했다. 폰아레나는 "이번 사고가 갤럭시 링 배터리의 더 큰 문제가 있다는 신호라고 생각하진 않는다"면서도 "사람들이 자신의 기기 배터리를 관리해야 한다는 좋은 알림"이라고 말했다.





샘 모바일 역시 "갤럭시 링이 출시된 지 꽤 됐고 이것이 광범위한 현상은 아니라는 점에 주목할 필요가 있다"면서도 "단 한 번의 사고라도 스마트 링이 어떻게 당신을 곤경에 빠트릴 수 있는지 상기시켜주는 사례"라고 지적했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

