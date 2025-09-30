美, 내달 14일부터 목재 10%·가구 25% 관세 부과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

무역협상 체결안한 국가는 내년부터 30~50%

미국이 다음 달 14일부터 수입 가공 목재에 10%, 소파 및 화장대와 주방 수납장 등 목재 수입 가구에는 25%의 관세를 각각 부과한다.

백악관은 29일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령이 이 같은 내용의 포고문에 서명했다고 밝혔다.

이에 따라 10월 14일부터 미국으로 수입되는 연질 목재와 제재목(lumber)에는 10% 관세가 부과된다. 나무로 만든 주방 수납장과 세면대 수납장, 그리고 소파 등 천을 씌운 가구에는 25% 관세가 부과된다.

이들 품목을 수출하는 국가가 연내 미국과 무역협정을 체결하지 않을 경우 내년 1월 1일부터는 세율이 30%(천을 씌운 가구)와 50%(주방수납장·세면대 등)로 인상된다. 다만 미국과 이미 협상을 타결한 영국은 목제품에 10%의 관세가 적용되고, 유럽연합(EU)과 일본은 세율이 15%를 초과하지 않는다.

트럼프 대통령은 포고문에서 이번 조치를 통해 "(목재 산업의) 공급망을 강화하고, 산업 회복력을 증진하며, 양질의 일자리를 창출하고, 목제품의 국내 설비 활용도를 높일 것"이라고 밝혔다.





이번 관세 부과는 경합주인 노스캐롤라이나의 표심을 의식한 조치로 보인다. 노스캐롤라이나는 한때 가구 등 목재 산업의 중심지였으나, 중국산 저가 공세에 밀려 침체했다는 분석이 있다. 이날 트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 "가구 산업을 중국과 다른 나라에 완전히 빼앗긴 노스캐롤라이나를 다시 위대하게 만들기 위해 미국 내에서 가구를 생산하지 않는 어떤 나라에든 상당한 관세를 부과할 것"이라고 밝혔다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

