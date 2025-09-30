"로봇 대중화, AI 도약 열쇠는 데이터 축적"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최종현학술원·한국고등교육재단

29일 'SF, 로봇, 인간' 강연 개최

김주형 美 UIUC 교수 등 발표

김주형 미국 일리노이대 어바나-샴페인(UIUC) 교수가 "로봇이 생활 속에 보급돼야 데이터가 쌓이고, 그것이 인공지능(AI)과 로봇의 진화를 이끈다"며 일상 속 로봇 확산의 필요성을 강조했다.

김 교수는 지난 29일 서울 강남구 재단 콘퍼런스홀에서 최종현학술원과 한국고등교육재단 공동 주최로 열린 'SF, 로봇, 인간' 특별 강연에서 이같이 밝혔다. 그는 산업용 로봇이 데이터를 쉽게 축적하는 것과 달리 생활 속 로봇은 보급이 부족해 학습 데이터가 턱없이 모자란다고 지적했다.

29일 강남구 한국고등교육재단 빌딩에서 열린 최종현학술원·한국고등교육재단 공동 주최 ‘과학+α 융합 토크’ 강연에서 김주형 일리노이대 어바나-샴페인(UIUC) 교수가 발표하고 있다. 최종현학술원 제공

디즈니리서치와 카네기멜런대 로보틱스 연구소, 삼성전자 등에서 경험을 쌓은 김 교수는 현재 UIUC에서 '김랩(KIMLAB)'을 이끌며 차세대 로봇 연구를 진행 중이다. 이날 강연에서는 디즈니리서치 시절 애니메이션 캐릭터를 실제 로봇으로 구현했던 사례와 휴머노이드 기술 진화 과정을 소개했다.

그는 애니메이션 '겨울왕국'의 캐릭터 '올라프'에서 착안해 다리가 분리돼도 움직일 수 있는 로봇을 개발한 경험을 전했고, 일본 만화 '원피스' 속 캐릭터 니코 로빈의 능력을 응용해 가정용 기기·가구에 꽂아 쓰는 모듈형 로봇 팔을 구현했다고 설명했다. 김 교수는 "아티스트의 상상을 공학적으로 구현하는 것은 어렵지만 새로운 로봇의 가능성을 연다"며 "만화와 영화 속 상상을 현실로 옮기는 것이야말로 로봇공학자의 도전"이라고 말했다.

두 번째 연사로 나선 김영재 LG전자 HS연구센터 수석연구위원은 로봇 대중화의 분기점을 집안일 자동화에서 찾았다. 그는 "사람들이 가장 하기 싫어하는 설거지·빨래·청소를 합리적 가격에 대신할 수 있어야 시장이 열린다"며 세탁-건조-개기, 식기 세척-정리 등 '마지막 1미터'를 메우는 자동화가 관건이라고 강조했다.





김 연구위원은 또 인간과 로봇의 본질적 차이를 '자유의지'에서 찾았다. 그는 "AI와 로봇이 인간의 많은 영역을 대체하겠지만 자유의지라는 마지막 보물은 인간에게 남아 있다"며 "앞으로의 사회는 AI와 로봇을 어떻게 받아들이느냐에 달려 있다"고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

