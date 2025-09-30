트럼프·네타냐후, '가자 평화구상' 발표…하마스만 남아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

백악관서 공동 기자회견

하마스 동의 시 72시간 내 전쟁 종식

'팔레스타인 위원회'가 가자 임시 통치

도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 29일(현지시간) 트럼프 대통령이 마련한 '가자지구 평화구상' 실행에 합의했다. 다른 전쟁 당사자인 팔레스타인 무장정파 하마스까지 평화구상에 동의하면 2년 가까이 이어진 가자지구 전쟁을 끝낼 실마리가 보이게 된다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 네타냐후 총리와의 정상회담 이후 공동 기자회견을 열고 자신의 평화구상을 언급한 뒤 "이 계획에 동의해준 네타냐후 총리에게 감사하다"고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. EPA연합뉴스

이어 "하마스가 수락하면 내 제안은 모든 인질을 즉시 석방하되 72시간을 넘기지 않도록 하고 있다"며 "따라서 인질들은 돌아올 것이며, 이는 전쟁의 즉각적인 종식을 의미한다"고 덧붙였다.

이날 백악관은 20개 항으로 구성된 '트럼프 대통령의 가자 분쟁 종식을 위한 포괄적 계획'을 발표했다. 이스라엘과 하마스가 동의할 경우 즉시 전쟁을 끝내며, 전후 가자지구는 기술관료적이고 비정치적인 '팔레스타인 위원회'가 임시로 통치하게 된다는 내용을 골자로 한다. 트럼프 대통령이 이 위원회의 의장을 맡고 토니 블레어 전 영국 총리 등 다른 국가 정상이 참여하는 '평화 위원회'의 감독을 받게 된다.

트럼프 대통령은 "나는 하마스도 합의하고 싶어 한다고 듣고 있다"며 "이는 좋은 일"이라고 말했다. 이어 "하마스가 이 합의를 거부할 가능성도 항상 있다. 그들만이 유일하게 남는 것이다. 다른 모든 이는 이를 받아들였다"며 "하지만 (하마스로부터) 긍정적인 답변이 나올 것 같다"고 밝혔다.

그러면서 트럼프 대통령은 "만약 그렇지 않다면 네타냐후 당신은 당신이 해야 할 일을 하는 데 있어 더욱 전폭적인 지지를 받게 될 것"이라며 하마스를 압박했다. 하마스가 자신의 평화구상을 거절할 경우 이스라엘의 공격을 적극적으로 지원하겠다는 의미다.

AP통신은 소식통을 인용해 트럼프 대통령의 평화구상이 하마스 협상단에 전달됐으며 하마스는 이를 성실하게 검토하고 있다고 밝혔다. 뉴욕타임스(NYT)는 72시간 내 인질을 석방하게 하나 이스라엘군의 철수 시점은 불분명하다는 점에서 하마스가 이 계획을 수용하지 않을 것으로 보인다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 자신의 평화구상과 관련, "이 제안을 개발하는 과정에서 막대한 지원을 보내준 아랍 및 무슬림 국가들과 유럽의 많은 동맹국에 감사하다"며 여러 국가로부터 지지를 받았음을 알렸다.

네타냐후 총리는 "오늘 우리는 전쟁 종식을 위한 중요한 발걸음을 내디뎠으며, 중동에서 평화를 극적으로 증진하기 위한 무대를 마련했다"며 "가자지구 전쟁 종식을 위한 당신의 계획을 지지한다"고 말했다.

그는 "이 계획은 우리의 전쟁 목표를 달성할 것이며, 모든 인질을 이스라엘로 귀환시키고, 하마스의 군사능력과 정치적 지배를 해체하며, 가자지구가 다시는 이스라엘의 위협이 되지 않도록 할 것"이라고 강조했다.

네타냐후 총리는 하마스까지 합의해 이번 계획이 제대로 실행될 경우 "모든 인질, 생존자와 사망자가 모두 즉시 귀환할 것"이라며 "하마스는 무장 해제될 것이고 가자는 비무장화될 것"이라고 말했다. 또 "가자지구에는 하마스도, 팔레스타인 자치정부(PA)도 운영하지 않는 평화로운 민간 정부가 수립될 것"이라고 덧붙였다.

네타냐후 총리는 하마스가 합의를 거부하거나 일단 수락한 뒤 사실상 합의를 어길 경우 "이스라엘은 스스로 임무를 완수할 것"이라며 하마스를 압박했다.

두 정상은 기자회견에서 발언을 끝낸 뒤 기자들의 질문을 받지 않고서 퇴장했다. 트럼프 대통령은 "이번 일에 관계된 여러 다른 국가의 서명과 승인을 기다리는 동안에는 질문을 받지 않는 것이 좋겠다"고 말했고, 이에 네타냐후 총리도 동의했다.



한편 백악관에 따르면 이날 트럼프 대통령과 네타냐후 총리는 셰이크 무함마드 빈 압둘라흐만 알사니 카타르 총리와 3자 전화 회담을 했다. 네타냐후 총리는 이 자리에서 카타르 공습에 유감을 표했다.

이스라엘의 한 소식통은 CNN에 이번 사과는 카타르가 하마스에 트럼프 대통령이 제안한 '가자지구 평화구상'을 수용하도록 압박하기 위한 일환이라고 설명했다.





가자지구 전쟁은 지난 2023년 10월 7일 하마스가 이스라엘을 급습해 민간인을 포함한 1200여명을 살해하고 250여명을 인질로 데려가며 발발했다. 현재 하마스가 억류 중인 생존 인질은 20명 정도로 알려졌다. 하마스가 통치하는 가자지구 보건부에 따르면 이스라엘의 공격으로 인한 팔레스타인 사망자는 최근 6만6000명을 넘었다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

