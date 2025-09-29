완도군, '지방지킴 대상' 경제 활성화 부문 대상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9년 전 한글 표기 제안, 세계 김 시장 70% 장악

인구소멸 위기 극복 모델…"청년 일자리·인구유입"

전남 완도군이 수산물 세계화를 선도한 공로를 인정받아 '2025 대한민국 지방 지킴 대상' 경제 활성화 부문 대상을 받았다. 군은 최근 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 시상식에서 이 같은 영예를 안았다고 29일 밝혔다.

'대한민국 지방 지킴 대상'은 뉴스1과 국회 행정안전위원회가 공동 주최하고 행정안전부와 한국지방자치학회가 후원하는 상으로, 지방의 활력 회복과 인구문제 해결에 기여한 지자체 및 기업을 선정해 시상한다.

완도군이 '2025 대한민국 지방 지킴 대상' 경제 활성화 부문 대상을 받았다. 완도군 제공

군은 지난 2016년 김의 한글식 표기인 'K-GIM'을 중앙정부에 공식 제안하며 수산물의 글로벌 브랜드화에 선도적인 역할을 해왔다. 이후 ▲수출 전용 가공 공장 구축 ▲위생·품질관리 강화 ▲해외시장 개척단 운영 ▲K-Sea Food 브랜드 전략 등을 본격적으로 추진해왔다.

이런 노력은 대한민국 수산물 수출 확대로 이어졌다. 2024년 전국 수산물 수출액은 총 30억3,000만달러를 기록했으며, 이 중 김 수출액은 9억9,700만달러로 역대 최고치를 경신, 세계 시장 점유율 약 70%를 차지했다. 군은 김뿐 아니라 전복, 다시마, 매생이 등 다양한 수산물의 수출 체계도 구축하며 수출 품목을 다변화해왔다.

또한 장보고글로벌재단, 장보고 한상 어워드 등 민관 협력 네트워크를 확대하며 해외 바이어와의 교류 및 판로 개척에도 적극 나섰다. 이러한 수출 성과는 지역 내 일자리 창출 및 청년 인구 유입으로도 이어졌으며, 인구 감소와 고령화에 대응하는 지속가능한 발전 모델로 자리매김하고 있다는 평가를 받고 있다.

신우철 군수는 "이번 수상은 한글식 수산물 표기 제안이 대한민국 수산업 발전의 원동력이 됐음을 인정받은 것이다"며 "앞으로도 지속 가능한 수산업과 지역 경제 활성화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





한편 군은 향후 'K-GIM'을 중심으로 수산물 고부가가치화 및 친환경 양식 산업 육성, 디지털 수출 플랫폼 도입 등을 통해 글로벌 수산도시 도약을 준비하고 있다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

