홍복학원 재정기여자 공모 무산…공립화 전환 요구 확산

대광·서진여고 법인정상화 장기 표류 우려

광주 교사노조 “공립화가 가장 현실적 대안”

광주 대광여고와 서진여고를 운영하는 학교법인 홍복학원이 재정기여자 모집 공모에 두 차례 연속 실패하면서 법인 정상화가 장기간 표류할 것이라는 우려가 커지고 있다. 이에 광주교사노조는 29일 공립화 전환이 현실적인 대안이라며 교육청과 지자체의 적극적 역할을 촉구했다.

광주 서진여고 전경.

홍복학원 정상화 추진위원회와 광주시교육청에 따르면 지난 19일 마감된 1차 공모에 이어 23~26일 진행된 재공모에서도 신청자는 없었다. 재정기여자 모집 과정에서는 학교 내 일부 부지가 설립자 측 소유로 확인돼 향후 소송 가능성이 불거질 수 있다는 점이 참여 의향자들에게 부담으로 작용한 것으로 전해졌다.

교사노조는 "재정기여자가 나타나지 않는 상황에서 홍복학원 정상화는 공립화가 가장 현실적인 대안이다"며 "서울 금옥여고, 진주 명신고, 인천 선인학원 등 과거 사립학교가 국가에 헌납돼 공립화된 사례가 있다"고 밝혔다.

이어 "임시·관선이사 체제에서도 공립화 전환은 가능하다"며 "수완지구 과밀학급 문제 해결을 위해 광산구가 재정기여자로 참여해 홍복학원을 인수한 뒤 공립학교로 전환하는 방안도 고려할 수 있다"고 제안했다.





홍복학원은 설립자의 교비 횡령, 법인 재산 임의 처분, 회계 부적정 등이 적발돼 지난 2015년부터 임시이사 체제로 운영돼 왔으며, 설립자가 법인 부채를 해결하지 않아 정상화가 지연돼 왔다.





