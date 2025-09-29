최영일 순창군수, 국가정보자원관리원 화재 긴급 회의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

비상 대응대책반 구성…"군민 불편 최소화"

최영일 순창군수가 29일 국가정보자원관리원 대전 본원 화재로 인해 전국적으로 공공 정보시스템 장애가 속출한 가운데 긴급 대책회의를 소집하고 대응에 나섰다.

군에 따르면 이번 화재는 총 647개 정부 업무 시스템 가동 중단이라는 초유의 사태를 초래했으며, 이 중 대국민 서비스는 436개에 달한다.

특히 모바일 신분증, 국민신문고 등 1~2등급의 핵심 민원 서비스가 포함돼 있어 전국민적인 불편이 가중되고 있다. 순창에서는 총 99개 정보시스템 중 43개(약 43%)가 장애 발생했으며, 이 중 대민용 서비스 25개, 내부처리용 서비스 18개가 영향을 받았다. 피해의 주요 원인은 행정안전부 피해 시스템과의 자료 연동 서비스 장애로 분석되고 있다.

최 군수는 상황의 심각성을 인지하고, 부군수를 중심으로 행정과·안전재난과 등 관련 부서가 참여하는 비상 대응대책반을 즉시 구성했다. 대책반은 부서 간 협조 체계를 구축해 피해 시스템에 대한 현황을 면밀히 조사하고, 대응계획을 수립하는 등 신속한 조치에 나서고 있다.

이번 긴급회의에서는 부서별 피해 현황과 조치 상황을 공유하고, 주민 불편이 예상되는 대민용 서비스에 대해 수기 접수 전환, 긴급 복지 지원금 선지급 등 대응 방안을 집중 논의했다.

군은 공식 홈페이지에 시스템 장애 현황을 게시하고, 민원 접수는 전화·방문·팩스 등 다양한 방식으로 가능하도록 안내하고 있다. 복구가 완료된 서비스부터 순차적으로 민원을 처리하고 신청인에게 개별 통보할 계획이다.





최영일 군수는 "위기 상황에서의 초기 대응이 무엇보다 중요하다"며 "행정에 대한 불신이 발생되지 않도록 전 직원이 군민 불편 최소화에 신속히 대응하라"고 주문했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

