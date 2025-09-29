인천 남동구, 학교급식 예비식 기부사업 추진…인천 최초

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천 남동구가 인천에서 처음으로 학교급식 예비식을 활용한 기부사업인 '희망 찬(饌) 나눔사업'을 추진한다고 29일 밝혔다.

'예비식'이란 단체 급식에서 조리 후 배식되지 않고 남은 깨끗한 음식으로, 이미 한차례 배식된 잔반과는 위생적으로 엄연히 다른 개념이다. 그러나 현재 대부분의 예비식은 음식물 쓰레기로 폐기되고 있으며, 이 과정에서 상당한 비용이 발생하고 있다. 실제 지난해 기준 남동구 내 학교 잔반 처리 비용은 약 2억7000만원에 달했다.

과거에는 식품위생법 논란으로 예비식 기부가 쉽지 않았으나, 지난해 8월 식약처가 보관 및 운반 관리 등의 규정을 마련함에 따라 기부의 길이 열렸다. 남동구는 이를 바탕으로 인천에서 가장 먼저 구체적인 실행 방안 마련에 나섰다.

사업 방식은 우선 참여 학교가 예비식을 위생적으로 분류·취합해 인계하면 자원봉사자 등의 도움으로 예비식을 종합사회복지관 등 복지 기관에 운반한다. 이후 기관에서는 이를 도시락 형태로 소분해 기초수급자, 한부모 가정, 독거노인 등 취약계층에 전달하게 된다.

구는 성공적인 사업 추진을 위해 지역내 학교와 복지관을 대상으로 참여와 수요 조사를 한 뒤 시범사업을 추진할 계획이다. 이후 수혜자 만족도와 운영 성과 등을 종합해 사업을 단계적으로 확대하기로 했다. 시범 운영 기간 운반 용기, 인건비 등에 드는 예산은 전액 후원금으로 충당한다.

구는 이번 사업을 통해 불필요하게 버려지던 음식을 복지 자원으로 활용하고 탄소 감축과 복지 증진, 나눔 확산을 아우르는 혁신적인 선도 모델을 만들 계획이다.





박종효 남동구청장은 "학교급식 기부사업은 단순히 음식을 나누는 것을 넘어 탄소중립과 이웃사랑을 실천하는 의미 있는 정책"이라며 "인천에서 선도적으로 지속 가능한 지역사회의 모범을 만들어가겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

