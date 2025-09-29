청송군, '제19회 청송사과축제' 온·오프라인 축제 병행 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

29일∼11월 2일, 포털사이트 daum서

경북 청송군은 29일부터 포털사이트 daum에서 11월 2일까지 '제19회 청송사과축제' 온라인 축제를 개최한다.

'청송사과축제' 온라인 축제는 작년 100만명 참여라는 기록적인 성과를 보이면서 모바일 환경에 익숙한 MZ세대까지 새로운 고객층으로 확보할 수 있는 계기가 돼 보다 더 많은 국민과 소통하기 위해 오프라인 축제와 병행 개최하게 됐다.

온라인 축제를 통해 현장 프로그램을 간접적으로 체험할 수 있도록 함으로써 축제에 대한 관심과 참여를 높이고, 관람객 유치를 확대하는 동시에 청송사과축제의 지속성과 안정성을 확보하고 글로벌 축제로 도약하기 위한 새로운 시도의 의미도 담고 있다.

온라인 축제는 청송 주요관광지·사과축제 홍보와 더불어 대표 킬러 콘텐츠인 꿀잼-사과난타, 도전-사과선별로또를 온라인 게임으로 구성하여 시공간의 제약 없이 남녀노소 즐길 수 있도록 구성했다.

참여 방법은 '다음(daum)' 포털사이트 검색창에 '청송, 청송군, 청송사과, 청송사과축제 등'을 검색하면 온라인 축제에 접속할 수 있다.

제19회 청송사과축제는 청송사과가 가장 풍성한 10월 29일부터 11월 2일까지 5일간 청송읍 용전천 일원에서 개최된다.

제19회 청송사과축제는 다양한 전시·판매·체험 부스를 비롯해 청송사과 퍼레이드, 청송사과 꽃줄엮기 전국대회 등 군민과 관광객이 하나 되는 참여형 프로그램과 청송 골든벨, 사과방망이 등 다양한 체험 프로그램이 운영되며, 헬로콘서트 좋은 날, 세계유교문화축전 등 다채로운 공연도 준비돼 있다.





윤경희 군수는 "보다 많은 분이 청송사과축제를 접하실 수 있도록 올해도 온라인과 오프라인을 병행해 준비했다"며 "온라인으로 먼저 즐기시고, 오프라인 축제장에도 방문하셔서 풍성한 볼거리와 체험거리를 마음껏 만끽하시길 바란다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

