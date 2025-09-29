디케이테크인, 카카오워크 업데이트…업무 효율 높이고 보안 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연말까지 실시간 번역 등 AI기능 강화

"최상의 업무 환경 누리도록 할 것"

카카오 자회사 디케이테크인이 운영하는 협업툴 '카카오워크'가 인공지능(AI) 기능 및 외부 서비스 연계와 보안 강화 등 주요 기능 업데이트를 진행했다고 29일 밝혔다.

카카오워크는 회사 내부에서 사용하는 경영지원 시스템과 캘린더, 화상회의, 메신저 등의 프로그램이 결합된 종합 그룹웨어 협업툴이다. 카카오톡의 익숙한 사용성을 유지한 디자인과 대한민국 직장인을 위한 다양한 업무 지원 솔루션, 정보 유출을 차단하는 철저한 보안 체계로 2020년 출시 이래 사용자 수가 연평균 54%씩 증가하며 국내 대표 기업용 소프트웨어로 자리매김하고 있다.

이번 카카오워크 주요 업데이트 사항은 ▲AI 기반의 이미지 내 문자 검색 ▲인커밍 웹훅(Incoming Webhook)을 이용한 외부 서비스 연계 ▲내부 정보 보호 강화 등으로, 실제 사용자의 요구사항을 적극적으로 반영해 업무 효율성과 보안을 한층 고도화한 것이 특징이다.

AI 기반의 이미지 내 문자 검색은 메신저에서 첨부파일을 공유할 때 자동으로 이미지에 포함된 문자와 연관 키워드를 추출하는 기능이다. 이를 통해 파일을 업로드한 채팅창뿐만 아니라 메신저 통합검색에서도 관련 단어들만으로 이미지를 검색할 수 있다.

외부 서비스를 연결하는 '인커밍 웹훅' 기능은 카카오워크의 통합 관리 기능을 한층 확장한다. 구글 캘린더, 노션 등의 업무용 서비스부터 법인카드 내역 알림, 고객 관리(CRM), 근태 시스템 등 외부 서비스를 카카오워크에서 한 번에 제어할 수 있다.

보안 기능도 강화했다. 카카오워크 워크보드(사내 게시판)에 이용자를 식별할 수 있는 워터마크를 도입하고 첨부파일 확장자 제어 기능을 더해 사내 정보 유출을 미연에 방지하는 데 중점을 뒀다.

디케이테크인은 이번 업데이트를 기점으로 연말까지 실시간 번역과 메시지 요약 등 실무에 즉각 도움을 줄 수 있는 고도화된 AI 기능들을 탑재할 예정이다.

강현진 디케이테크인 상무는 "다양한 업무 환경에서 활용 가능한 카카오워크가 한층 진화한 편의성과 정보 보호 시스템으로 최적의 업무 환경을 지원하게 됐다"며 "AI 기반의 강력한 업무 기능과 보안 수준을 꾸준히 높여가며, 고객이 다양한 근무 환경에서 최상의 업무 환경을 누릴 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.





한편 카카오워크는 현대중공업, GC녹십자, SM엔터테인먼트 등 다양한 산업군에 맞춤형 서비스로 고객 만족을 제공하고 있다. 고객사별 특성에 부합하는 다양한 기능 옵션과 요금제 구성으로 스타트업부터 대기업까지 기업 규모와 성격에 맞는 구성으로 운용할 수 있다.





