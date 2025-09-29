광주도시공사, 입주민 고민 듣는 '이동상담' 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

찾아가는 맞춤형 주거·고용·금융·법률 상담

광주도시공사는 최근 우산빛여울채에서 임대주택 입주민들의 주거·금융·법률·고용 등 어려움을 듣는 맞춤형 종합상담 서비스 '찾아가는 복합지원' 이동상담을 운영했다. 광주도시공사 제공

광주도시공사(사장 김승남)는 최근 임대주택 입주민을 위한 맞춤형 종합상담 서비스인 '찾아가는 복합지원' 이동상담을 운영했다고 29일 밝혔다.

이번 사업은 지난 5월 시범운영에 이어 시행됐으며, 주거·금융·법률·고용 등 다양한 영역에서 어려움을 겪는 주민들에게 현장에서 맞춤형 상담을 제공했다. 특히, 생업 등으로 기관 방문이 어려운 주민을 직접 찾아가 지원한다는 점에서 의미가 크다.

상담은 우산빛여울채(송광종합사회복지관)에서 진행됐으며, 입주민과 지역주민 100여명이 참여했다. 이번 행사는 광주시를 비롯한 12개 기관이 참여해 주거·금융·법률·고용·복지 등 전 분야에 걸친 통합 상담과 정보를 제공했다.

참여기관은 ▲광주시 ▲광주도시공사 ▲광주주거복지센터 ▲광주 광산구청 ▲서민금융진흥원 ▲신용회복위원회 ▲한국자산관리공사 ▲광주은행 ▲광주청년드림은행 ▲광주고용복지플러스 ▲한국장애인고용공단 ▲중장년내일센터 ▲북구여성새로일하기로 구성돼 현장에서 통합 상담과 함께 정책안내 및 홍보활동도 병행했다.





김승남 사장은 "찾아가는 복합지원 상담을 통해 입주민의 생활 속 문제를 직접 듣고 해결할 수 있어 의미가 크다"며 "앞으로도 맞춤형 지원을 통해 입주민의 생활 안정과 자립 지원을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





