금융위 "국가자원 화재 대응체계 격상, 불편 최소화 노력"(종합)

국가정보자원관리원(국정자원) 화재 여파 지속

당분간 일부 금융서비스 차질 지속 예상

금융권 고객 피해 최소화 고민 중



28일 대전경찰청·소방·국립과학수사연구원 등 합동감식반 관계자들이 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 내부로 들어서고 있다. 연합뉴스

금융당국은 지난 26일 국가정보자원관리원(국정자원) 전산실에서 발생한 화재로 인해 여전히 일부 금융서비스가 복구되지 못하고 있다며 국민들의 불편이 최소화되도록 노력하겠다고 밝혔다. 대응 강화를 위해 기존 합동 위기상황대응본부는 중앙사고수습본부로 격상했다고 설명했다.

금융위원회와 금융감독원 등은 28일 오후 서울 세종로 정부서울청사에서 국정자원 화재 관련 금융권 2차 긴급 대응 회의를 개최했다. 이날 회의는 권대영 금융위 부위원장이 주재했으며 이세훈 금감원 수석부원장을 비롯해 한국거래소, 금융결제원, 예탁결제원 등 유관기관과 은행, 보험, 금투 등 금융권 관계자들이 참석했다.

당국은 이번 화재로 인해 ▲주민등록증 진위 확인이 어려워져 이에 수반되는 신규 계좌개설 등 절차 시 운전면허증 등 대체 수단이 요구될 수 있고 ▲금융거래 시 필요한 행정정보 자동접수(공공마이데이터)가 제한됨에 따른 별도 서류제출 등 요청이 있을 수 있으며 ▲이번에 전산장애가 발생한 우체국과 관련된 자동이체 등 금융서비스가 일부 차질을 빚을 수 있다고 설명했다.

행정정보와 긴밀히 연결된 배출권 거래 시장(온실가스종합정보센터 연계), 인터넷 지로 및 온라인 대금결제(디브레인 연계) 등은 해당 시스템 복구 등에 맞춰 정상적인 운영이 가능하다고 보고됐다.

금융위는 이번 사태와 관련해 대응체계를 "중앙사고수습본부(본부장: 금융위원장)"로 격상했다고 설명했다.

권대영 부위원장은 "어려운 시기일수록 금융회사들이 소비자 불편 최소화를 최우선 가치로 해 현장에서 불편이 없도록 최선을 다해달라"며 "금융회사 BCP(업무 연속성 계획)차원에서 어떤 불측의 사고에도 신속하고 유연하게 대응하는 모습을 보여 달라"고 당부했다.

이어 "금융위, 금감원도 사태가 안정화 될 때까지 긴장의 끈을 놓지 않고 금융서비스가 안정적으로 공급될 수 있도록 철저히 관리해 나갈 것"이라며 "금융회사들이 소비자 보호를 위한 적극적인 조치를 취하더라도 사후에 불이익을 받지 않도록 비조치의견서 등을 유연하게 적용하는 방안도 강구해 나갈 것"이라고 강조했다.

이재명 대통령이 28일 정부서울청사 중앙재난상황실에서 열린 국가정보자원관리원 화재 관련 중앙재난안전대책본부 회의에서 발언하고 있다. [대통령실통신사진기자단] 연합뉴스

한편 은행을 비롯한 금융사들은 주말에 비상대응체계를 가동했지만 당장 월요일부터 비대면 계좌개설과 대출 심사, 본인 확인 등 일부 서비스에 차질이 생길 것으로 예상됨에 따라 피해 최소화를 고민 중이다.

현재 주민등록증을 통한 본인확인 서비스가 중단돼 실물 운전면허증과 지난 26일 이전 발급된 모바일신분증(주민등록증, 운전면허증, 외국인등록증)을 통한 진위확인만 정상적으로 운영되고 있기 때문이다.

정부 전산망이 사실상 마비된 탓에 실물 서류 발급 자체가 어려운 경우엔 은행 창구에 오더라도 업무 처리가 안 될 수 있다. 일부 대출 상품은 신청이 중단돼서 부동산 거래나 생활비 등을 위해 자금을 조달하려던 고객들은 어려움에 빠질 것으로 보인다. 공공 마이데이터 서비스 자체가 중단되면서 심사에 이를 활용하는 일부 신용대출, 주택담보대출 상품들은 신청이 중단된 것으로 파악된다.





아예 대면 창구가 없는 인터넷전문은행을 이용하려던 고객들은 타격이 더 클 것으로 예상된다. 카카오뱅크는 주택담보대출과 전세대출의 경우 공공 마이데이터 대신 고객이 관련 실물 서류 이미지를 올리는 방식으로 대출 심사를 진행한다. 케이뱅크와 토스뱅크는 주택담보대출 등 일부 대출상품 심사가 어려운 상황이라고 밝혔다.





