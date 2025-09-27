조현 "트럼프-김정은 만난다면 환상적일 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 뉴욕서 AP통신과 인터뷰

조현 외교부 장관이 도널드 트럼프 미국 대통령의 대북 관여를 강력히 촉구하며 "그들(트럼프와 김정은)이 가까운 미래에 만난다면 환상적일 것"이라고 말했다.

조 장관은 26일(현지시간) 미국 뉴욕 주유엔 한국 대표부에서 AP통신의 인터뷰에서 이같이 언급했다. 그는 이재명 대통령이 트럼프 대통령에게 한반도 평화 협상의 주도적인 역할을 맡아달라고 요청했다고 전했다.

조 장관에 따르면, 이 대통령은 트럼프 대통령에게 '피스메이커'(peacemaker·평화 중재자)가 돼 달라고 요청했으며 본인은 '페이스메이커(pacemaker)'가 되는 데 만족하겠다고 말했다.

조 장관은 한국이 대북 문제에서 주도권을 잡지 못하더라도 개의치 않는다며 "오히려 트럼프 대통령이 리더십을 발휘해 북한을 대화 테이블로 끌어내기를 원한다"고 강조했다. 이어 그는 트럼프 대통령이 이 대통령의 요청을 환영했으며 북한과 다시 대화에 나설 의향을 밝혔다고 말했다.

한국 정부가 트럼프 대통령에게 대북 대화 재개를 요청한 것은 최근 국제 정세가 여느 때보다 불안정하기 때문이다.

조 장관은 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 세계가 "훨씬 더 불안정해졌다"며 "이에 따라 한반도에서 발생할 수 있는 모든 군사적 충돌에 대해 똑같이 우려하고 있다"고 밝혔다. 그는 "그래서 우리는 군사적 긴장을 줄이기 위해 북한과의 대화를 모색할 수밖에 없다"며 "최소한 핫라인이라도 구축하기를 원한다"고 덧붙였다.

26일 새벽 북한 상선이 서해 북방한계선(NLL)을 침범해 우리 군이 경고사격을 한 사건에 대해 조 장관은 "전혀 놀랍지 않다"면서도 "이번 일이야말로 우리가 군 당국 간 핫라인을 만들고, 군사적 긴장을 줄이고, 서로 간의 신뢰를 구축해야 한다는 새 정부 정책의 필요성을 뒷받침한다"고 말했다.

조 장관은 외교부 장관 취임 이후 일본과 중국을 포함한 주변국들과의 관계 개선을 위해 노력하고 있다고 밝혔다. 특히 중국과의 관계에 대해서는 왕이 외교부장과 "매우 건설적인 좋은 만남"을 가졌지만, 중국이 서해에 설치한 '무언가'가 한국의 주권을 침해하고 있다는 점을 지적하며 "그것이 제거돼야 한다는 것을 분명히 했다. 그렇지 않으면 우리는 적절한 조처를 하는 것을 고려할 것"이라고 단호한 입장을 표명했다.





조 장관은 미국 조지아주에서 발생한 한국인 구금 사태에 대해서는 당시 워싱턴을 방문해 마코 루비오 미 국무장관과의 회담을 통해 오랜 현안이었던 비자 문제를 해결할 수 있는 "희망적인 결과(silver lining)"를 얻었다고 밝혔다.





