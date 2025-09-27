대만 여성, 런던서 10대들에 '묻지마 폭행'…경찰은 늑장 대응

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

20대 여성, 백인 여성들에게 집단 폭행

경찰은 “생명 위협 아니면 출동 안 해”

영국 런던에서 20대 대만 여성이 10대 여성 무리에게 집단 폭행을 당했으나 경찰이 제때 대응하지 않아 논란이 일고 있다.

대만 중앙통신사(CNA)는 영국에 거주한 지 2년이 된 천 모 씨(25)가 지난 20일 겪은 일을 보도했다.

당시 천 씨는 저녁 버스에서 내려 귀가하던 길에 17~18세가량으로 보이는 백인 여성 네 명을 만났다. 이 중 한 명이 천 씨의 어깨를 들이받았고, 나머지 일행은 "왜 내 친구를 들이받았느냐"며 시비를 걸었다. 천 씨는 상황을 피하기 위해 "미안하다"고 사과했으나, 이들은 천 씨를 밀치고 주먹과 발로 폭행했다.

천 씨는 버스 기사에게 경찰 신고를 요청했지만, 기사는 그대로 자리를 떠났다. 결국 천 씨는 바닥에 쓰러진 채 폭행을 당하다 친구들의 도움으로 구급차를 불러 응급실을 찾았다. 큰 부상은 아니어서 당일 퇴원했지만, 얼굴과 몸 곳곳에 멍이 들었다.

문제는 경찰의 대응이었다. 천 씨가 즉시 신고했음에도 한 시간이 지나도록 현장에 출동하지 않았고, 친구들이 재차 신고하자 "즉각적인 생명의 위협 상황이 아니면 출동하지 않는다"는 답변을 받았다. 천 씨는 "사건 발생 약 3시간 후에서야 경찰의 연락을 받을 수 있었다"고 설명했다.

천 씨는 이후 사회관계망서비스(SNS)에 자신의 얼굴 사진과 당시 상황을 공개하며 "이 황당한 일을 단지 운이 없었다고 넘겨야 하느냐"며 분통을 터뜨렸다. 또한 "영국에 사는 대만인들이라면 유사한 상황에서 반드시 런던 경찰청의 '증오 범죄 신고 플랫폼'을 활용하라"고 당부했다.





논란이 커지자 런던 경찰청은 지난 23일 "피해자가 겪은 고통을 이해하며, 초기 대응이 기대에 미치지 못했다는 점에 동의한다"고 공식 입장을 내놨다. 이어 "이번 사건을 인종차별적 증오범죄 가능성이 있는 사건으로 보고 수사를 이어가겠다"고 덧붙였다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

