과기정통부, 비상근무체제 돌입‥우체국 홈페이지도 접속 안돼

위기상황대응본부 소집

경계단계 위기 경보 발령

과학기술정보통신부는 국가정보자원관리원 화재로 과기정통부 및 소속기관 홈페이지, 내부 행정시스템, 인터넷 우체국 등의 시스템에 장애가 발생하고 있다며 '위기상황대응본부'를 즉시 소집해 24시간 비상근무 체제로 돌입했다고 27일 밝혔다.

인터넷 우체국 홈페이지에 접속이 안되고 있다.

과기정통부는 하루 전 발생한 국가정보자원관리원 화재로 과기정통부 소관 주요 행정 시스템이 장애를 겪고 있다면서 매뉴얼에 따라 긴급 상황판단 회의를 개최하고, 신속한 대응을 위해 "경계" 단계의 위기 경보를 발령했다고 전했다.

27일 오전 1시 현재 과기정통부 홈페이지와 인터넷 우체국 홈페이지에 접속이 안 되고 있다. 반면 과기정통부 산하 기관 중 대구 국가정보자원관리원 센터를 사용중인 우주항공청, 4대 과기원, 출연연 등의 홈페이지는 정상적으로 접속할 수 있다.

이메일 시스템도 작동하지 않아 과기정통부부가 출입기자에 배포한 보도자료도 문자메시지나 인쇄물을 사진으로 찍어 카카오톡으로 전달됐다.

과기정통부 측은 행정안전부와 협력하여 국민 피해가 없도록 만전을 기하도록 하겠다고 덧붙였다.





행정안전부와 소방청 등에 따르면 26일 오후 8시 20분께 대전 유성구 화암동 국가정보자원관리원 5층에서 리튬배터리 화재가 발생했다. 국가정보자원관리원은 공공기관의 IT시스템이 집결된 곳이다. 화재로 모바일 신분증 등 1등급 12개와 2등급 58개 등 총 70개 시스템이 영향을 받아 서비스가 중단됐다. 중앙부처 홈페이지와 정부 e메일 시스템도 접속이 불가한 상태다.





백종민 테크 스페셜리스트 cinqange@asiae.co.kr

