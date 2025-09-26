남양주시, 추석맞이 나눔행사 개최…경원 등 후원품 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 남양주시(시장 주광덕)는 26일 시청 문화커뮤니티 광장에서 남양주시복지재단(대표이사 원병일) 주관으로 '2025년 추석맞이 나눔행사'를 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 후원자, 사회복지시설 관계자, 자원봉사자 등 100여 명이 함께했다.

참석자들에게 인사말을 전달하는 주광덕 시장. 남양주시 제공

이번 행사는 한가위를 맞아 소외된 이웃들에게 따뜻한 명절을 선물하기 위해 마련됐다. 더불어 기부자와 시민이 함께하는 나눔 실천을 통해 나눔문화 확산과 공동체 의식을 높이고자 했다.

특히 이날 인화TFS의 자회사인 ㈜경원(대표 신선화)이 약 2천5백만 원 상당의 육개장·설렁탕·도가니탕 총 300박스를 기부하며 후원품 전달식도 함께 진행돼 의미를 더했다.

행사에서는 사회복지공동모금회 경기북부지회를 비롯한 관내 여러 후원기관과 기업에서 지원받은 △쌀 10kg 130포 △한우 불고기 70kg △삼계탕 320박스 △명절 선물세트 780세트 △우족보신세트 800세트 △육개장 등 300박스 등 물품이 마련됐다. 후원 물품은 관내 사회복지시설과 단체 100여 개소에 배분해 어려운 이웃들에게 전달될 예정이다.

신선화 대표는 "추석을 맞아 지역사회에 보탬이 되고자 이번 후원에 참여했다"며 " 기업의 사회적 책임을 다하고, 어려운 이웃들과 함께하는 나눔 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 소감을 밝혔다.

원병일 대표이사는 "후원자와 시민들의 따뜻한 정성이 모여 더 큰 울림을 만들었다"며 "재단은 앞으로도 투명하고 책임 있는 배분을 통해 기부자들의 뜻이 온전히 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

시는 복지재단이 다양한 시민 참여형 나눔 프로그램을 확대해 기부문화가 일상 속에 뿌리내리는 따뜻한 공동체 도시를 구현해 나갈 수 있도록 지원할 계획이다.





주광덕 시장은 "민족 최대 명절을 앞두고 따뜻한 마음을 모아주신 후원자와 봉사자 여러분께 감사드린다"며 "오늘 행사가 다산 정약용 선생의 '애민' 정신을 실천하는 자리이자, 어려운 이웃에게 희망을 전하는 뜻깊은 계기가 됐다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

