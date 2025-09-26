한화에어로스페이스, 한국형 수직발사체계 개발 완료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 말 정조대왕함 탑재 예정

"민관협력으로 핵심기술 획득"

한화에어로스페이스가 방위사업청, 국방과학연구소, 국방기술품질원 등과 협력해 '한국형 수직발사체계(KVLS-II)' 개발을 5년만에 완료했다. 민관이 '원팀'으로 참여한 첫 업체 주관 체계개발 사업이 당초 일정대로 성공적으로 마무리된 것이다.

25일 한화에어로스페이스 창원2사업장에서 KLVS-II 체계개발 종결식 후 기념 사진을 촬영하고 있다. 한화에어로스페이스 제공

26일 한화에어로스페이스는 전날 경남 창원시 창원2사업장에서 종결식을 열고 개발 완료를 공식화했다고 밝혔다. 행사에는 방극철 방위사업청 기반전력사업본부장을 비롯해 해군본부, 국과연, 기품원, 국방신속획득기술연구원 관계자들이 참석했다.

앞서 방사청은 2020년 민관협력 개발모델의 정립을 위해 KVLS-II 개발사업을 정부기관 주관에서 민간업체 주관으로 변경했다. 이후 개발이 진행되는 동안 방사청은 개발 과정에서 일어날 수 있는 위험요소 관리에 나섰고, 국과연은 시험시설 지원과 기술 자문을, 기품원은 품질관리를 담당했다. 이 같은 협업으로 개발기간 연장이나 비용 증대 없이 사업이 계획대로 마무리됐다.

KVLS-II는 대형화되는 신형 유도무기 발사를 지원할 수 있도록 설계됐다. 강한 화염을 견딜 수 있고, 유도무기 연동 표준화를 적용해 단일 발사관에서 다양한 무기를 운용할 수 있는 것이 특징이다. 함대지, 함대함, 함대공 무기를 작전 상황에 따라 유연하게 배치할 수 있다. 또 일부 발사관에 문제가 생겨도 작전 수행에 차질이 없도록 이중화 설계를 적용했다.

KVLS-II는 올해 말 전력화를 앞둔 이지스 구축함 정조대왕함(KDX-III 배치-II)에 우선 탑재된다. 이후 건조될 한국형 차기구축함(KDDX) 등에도 장착될 예정이다.





김동현 한화에어로스페이스 LS사업부장은 "정부기관과 유기적 협력 덕분에 첫 업체 주관 개발사업을 성공적으로 마무리할 수 있었다"며 "앞으로도 R&D 역량을 강화해 대한민국 자주국방에 기여하겠다"고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

